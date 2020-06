Trio magique pour Arcane qui sortira en 2021 : L’engouement mondial pour les séries animées, L'univers de League of Legends l’un des jeux les plus joués dans l’histoire des jeux vidéo, et l’un des Meilleurs studios d’animation français à la réalisation.

En raison de la pandémie de COVID-19, RIOT GAMES doit malheureusement retarder la sortie mondiale d’ARCANE, sa première série animée, à 2021. Riot se dit déçu, devant tempérer l’enthousiasme qu’il avait de présenter la série inspirée de l’univers du fameux League of Legends pour des questions de sécurité et de bien-être de ses équipes et partenaires.

Riot propose donc aux fans une sortie d’Arcane en 2021 et de rester à l'écoute de ses communiqués pour des mises à jour plus spécifiques à mesure qu’ils se rapprocheront de la sortie. Comme pour beaucoup d’entreprises artistiques, le développement et la production créatifs sont difficiles, surtout dans un monde où on ne peut pas voir ses collègues « in real life ». Les réunions vidéo aident mais elles ne remplacent pas d'être dans une pièce où l'énergie créative circule.

Riot Games n’en reste pas moins ravi de son partenaire en charge de la réalisation, le studio d’animation français Fortiche Prod, qui a continué de faire tout son possible pour faire avancer Arcane pendant le confinement. Les références de Fortich présagent de la qualité d'Arcane en cours de réalisation: KDA groupe k-pop pour Riot, RISE pour les worlds 2018 League of Legends, ROCKET & GROOT 2017 / SERIE 12 EPISODES pour Marvel, WARRIORS pour les worlds 2014 League of Legends et d’autres à consulter sur forticheprod.com.

En 2020 et malgré le confinement RIOT peut se targuer d’avoir tout de même livré VALORANT, premier jeu FPS dans une nouvelle IP, aux côtés de Legends of Runeterra, premier nouveau jeu multi-plateforme. Conscient que ce décalage de la sortie d’Arcane à 2021 est une nouvelle décevante, Riot s'efforcera d'être aussi transparent que possible sur Arcane qui s'annonce comme une histoire incroyable.

