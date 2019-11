Tencent: bénéfice net en baisse au 3e trimestre

Pékin (awp/afp) - Le géant chinois de l'internet Tencent a fait état mercredi d'un bénéfice en baisse de 13% au troisième trimestre malgré la bonne santé de sa branche jeux vidéo, sa principale source de revenus.

L'entreprise basée à Shenzhen (sud de la Chine) a dégagé un bénéfice net de 20,38 milliards de yuans (2,87 milliards de francs suisses) sur la période juillet-septembre.

Il s'agit d'un résultat inférieur aux prévisions d'analystes sondés par l'agence financière Bloomberg.

Le chiffre d'affaires du mastodonte de l'internet a lui atteint 97,23 milliards de yuans au troisième trimestre, en hausse de 21% sur un an, et dopé en particulier par les revenus des jeux vidéo.

Au moment où les autorités chinoises multiplient les mesures pour lutter contre l'addiction à ce loisir, cette branche a généré 50,62 milliards de yuans de chiffre d'affaires au troisième trimestre.

Tencent a attribué ces performances à la bonne santé du marché, tant en Chine qu'à l'étranger, de ses titres phares (Honor of Kings, Pubg Mobile et Peacekeeper Elite).

Pour combattre l'addiction aux jeux en ligne parmi les jeunes, la Chine a décidé au début du mois d'interdire aux moins de 18 ans de jouer en ligne après 22 heures.

Tencent est par ailleurs propriétaire de la très populaire application WeChat devenue incontournable en Chine. Elle compte plus d'un milliard d'utilisateurs et propose un vaste écosystème combinant notamment service de messagerie, fil d'actualités, réseau social et plateforme permettant de régler ses achats.

Au troisième trimestre, les services de paiements numériques ont généré 26,75 milliards de yuans, en hausse de 36% sur un an, grâce à une augmentation du nombre et du montant des transactions par utilisateur, a expliqué Tencent.

Mais dans un contexte de ralentissement économique en Chine, la branche publicité du groupe a été fortement pénalisée.

Cette situation s'ajoute à une concurrence de plus en plus forte sur ce marché où de nouveaux acteurs comme ByteDance, propriétaire de la populaire application de partage de vidéos TikTok, se taillent désormais une part du gâteau des revenus publicitaires.

Tencent a vu les revenus tirés de cette activité reculer de 28% sur un an au troisième trimestre.

afp/buc