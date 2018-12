Le propriétaire de Salomon en passe de se vendre au chinois Anta

Ce consortium a mis sur la table une proposition à 40 euros par action Amer Sports, alors que le titre a terminé mercredi sur un cours de 35,11 euros, ce qui représente une valeur boursière de 4,1 milliards d'euros.

La Bourse de Helsinki est fermée ce jeudi, jour férié commémorant l'indépendance de la Finlande il y a 101 ans.

La source a précisé que l'accord prévoit qu'Anta prenne 58% du capital d'Amer Sports.

Parmi les autres membres du consortium, le fonds d'investissement chinois Fountainvest Partners aura une part de 21,3% et le milliardaire canadien Chip Wilson, fondateur du fabricant de tenues de yoga Lululemon Athletica, une part de 20,6%, selon la source.

Le géant chinois de l'internet Tencent fait également partie du consortium en tant qu'investisseur dans le véhicule mis sur pied par Fountaininvest, a encore dit la source, en ajoutant que l'accord pourrait être annoncé bientôt.

Dans le cadre de cet accord, le consortium reprendra la dette d'environ un milliard d'euros d'Amer Sports, ont dit d'autres sources.

Anta et Fountainvest n'ont pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire. Personne n'a répondu non plus chez Amer Sports. Chip Wilson était injoignable à ce stade et Tencent a refusé de réagir.

Amer Sports avait annoncé le 11 septembre avoir été approché par un consortium emmené par Anta Sports et avait dit un mois plus tard que les discussions se poursuivaient.

Depuis la première annonce de discussions avec Anta, le titre Amer Sports a pris 22,3%, ce qui porte sa hausse depuis le début de l'année à 56,8% contre un recul de 5,4% de la Bourse de Helsinki sur la période.

(Kane Wu, Benoit Van Overstraeten pour le service français, édité par Dominique Rodriguez)