Ter Beke : Annexe rapport annuel 2019

Annexe au Rapport Annuel 2019 Lievegem, le 17 avril 2020 Le 16 avril 2020, le Conseil d'administration a décidé de changer le dividende proposé précédemment de 4 EUR par action (comme indiqué aux pages 10, 11, 63 et 64 du rapport annuel 2019) en un dividende optionnel. Voir également le communiqué de presse du 17 avril 2020. la suite de cette décision, le dividende précédemment proposé de 6 930 484 EUR se transformera en un dividende inférieur et non encore déterminé dans les chiffres condensés de Ter Beke SA (p. 104 Rapport Annuel) et la dette à <1 an changera également en fonction du dividende final à verser. Par le biais du dividende optionnel, les actionnaires auront le choix de recevoir leur dividende soit en espèces, soit d'opter pour un apport de leur créance de dividende net - par le biais d'une augmentation de capital - en échange de nouvelles actions. À cette fin, le conseil d'administration augmentera le capital de Ter Beke SA - conformément au choix des actionnaires - et émettra de nouvelles actions, dans le cadre de l'autorisation qui lui a été accordée à cet effet par l'assemblée générale. Le traitement final des résultats dans les états financiers de Ter Beke SA aura lieu après que le choix des actionnaires aura été déterminé et sera déposé en tant que tel auprès de la Banque nationale de Belgique. Entre-temps, le conseil d'administration a reçu une notification de l'actionnaire principal, la STAK Coovan, dans laquelle sont réunies les familles Coopman et Van der Pluym, selon laquelle, sous réserve de la décision de l'assemblée générale concernant le dividende et du moment où le choix leur serait offert, elle choisira de ne pas réclamer le paiement du dividende pour 2019 en espèces mais de le verser intégralement à la société en échange d'actions. Cela permettra à la société d'utiliser les liquidités pour de nouveaux investissements et de limiter autant que possible l'impact de Covid-19. Le Conseil d'Administration Pour toute question concernant cet annexe ou pour plus d'informations, veuillez contacter: Francis Kint* Yves Regniers° CEO CFO Tel. +32 9 370 13 17 Tel. +32 9 370 13 17 francis.kint@terbeke.com yves.regniers@terbeke.com Vaste vertegenwoordiger van BV Argalix ° Vaste vertegenwoordiger van BV Esroh Annexe: Nouvelle version Opinion Commissaire aux comptes 2019 Nancy De Sy - Group Communications Manager T+32 9 370 12 69 M+32 492 25 10 57 nancy.desy@terbeke.com 1 Ter Beke SA Rapport du commissaire à l'assemblée générale pour l'exercice clos le 31 décembre 2019 - Comptes consolidés Ter Beke SA |31 décembre 2019 Rapport du commissaire à l'assemblée générale de Ter Beke SA pour l'exercice clos le 31 décembre 2019 - Comptes consolidés Dans le cadre du contrôle légal des comptes consolidés de Ter Beke SA (« la société ») et de ses filiales (conjointement « le groupe »), nous vous présentons notre rapport du commissaire. Ce rapport a été émis après la décision de l'organe d'administration de réviser le dividende et remplace notre rapport d'audit daté le 25 mars 2020 et inclut notre rapport sur les comptes consolidés ainsi que les autres obligations légales et réglementaires. Le tout constitue un ensemble et est inséparable. Nous avons été nommés en tant que commissaire par l'assemblée générale du 29 mai 2019, conformément à la proposition de l'organe d'administration émise sur recommandation du comité d'audit et sur présentation du conseil d'entreprise. Notre mandat de commissaire vient à échéance à la date de l'assemblée générale délibérant sur les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2021. Etant donné l'absence d'archives électroniques antérieures à 1997, nous sommes dans l'impossiblité de déterminer avec précision la première année de mission. Nous avons exercé le contrôle légal des comptes consolidés de Ter Beke SA durant au moins 23 exercices consécutifs. Rapport sur les comptes consolidés Opinion sans réserve Nous avons procédé au contrôle légal des comptes consolidés du groupe, comprenant l'état de bilan consolidés au 31 décembre 2019, ainsi que l'état consolidé du résultat net et des autres éléments du résultat global, l'état consolidé des variations des capitaux propres et un tableau consolidé des flux de trésorerie de l'exercice clos à cette date, ainsi que les annexes, contenant un résumé des principales méthodes comptables et d'autres informations explicatives, dont le total de l'état de la situation financière consolidé s'élève à 439 022 (000) EUR et dont l'état consolidé du résultat net et des autres éléments du résultat global se solde par un bénéfice de l'exercice de 4 415 (000) EUR. A notre avis, les comptes consolidés donnent une image fidèle du patrimoine et de la situation financière du groupe au 31 décembre 2019, ainsi que de ses résultats consolidés et de ses flux de trésorerie consolidés pour l'exercice clos à cette date, conformément aux normes internationales d'information financière (IFRS) telles qu'adoptées par l'Union Européenne et aux dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique. Fondement de l'opinion sans réserve Nous avons effectué notre audit selon les Normes internationales d'audit (ISA), telles qu'applicables en Belgique. Par ailleurs, nous avons appliqué les normes internationales d'audit approuvées par l'IAASB applicables à la présente clôture et non encore approuvées au niveau national. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités du commissaire relatives à l'audit des comptes consolidés » du présent rapport. Nous nous sommes conformés à toutes les exigences déontologiques qui s'appliquent à l'audit des comptes consolidés en Belgique, en ce compris celles concernant l'indépendance. Nous avons obtenu de l'organe d'administration et des préposés de la société, les explications et informations requises pour notre audit. Nous estimons que les éléments probants que nous avons recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Points clés de l'audit Les points clés de l'audit sont les points qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importants lors de l'audit des comptes consolidés de la période en cours. Ces points ont été traités dans le contexte de notre audit des comptes consolidés pris dans leur ensemble et lors de la formation de notre opinion sur ceux-ci. Nous n'exprimons pas une opinion distincte sur ces points. 1 Ter Beke SA |31 décembre 2019 Points clés de l'audit Comment notre audit a traité le point clé de l'audit Valorisation de l'écart acquisition et actifs incorporels Le Groupe a d'importants écarts d'acquisition et d'actifs incorporels alloués à des différentes unités génératrices de trésorerie (UGT). Les actifs incorporels se rapportent principalement aux portefeuilles de clients acquis par le biais de regroupements d'entreprises. Au 31 décembre 2019, les écarts d'acquisition s'élèvent à 78 224 (000) EUR et les immobilisations incorporelles à 26 116 (000) EUR. Le Groupe teste les unités génératrices de trésorerie auxquelles les écarts d'acquisition sont alloués pour dépréciation sur une base annuelle ou plus fréquemment, s'il y a une indication que le montant de transport de l'unité peut dépasser la valeur recouvrable. Ter Beke SA évalue la valeur recouvrable en calculant la valeur de l'utilisation des actifs par unité génératrice de trésorerie, selon la méthode d'actualisation des flux de trésorerie ou discounted cash flow method (« DCF »). Cette méthode est complexe et exige un jugement important dans les estimations des projections de flux de trésorerie, de la croissance des ventes et du taux EBITDA et du taux d'actualisation, entre autres. En raison de l'incertitude inhérente à la prévision et à l'actualisation des flux de trésorerie, nous considérons cette évaluation comme un point clé de l'audit. Le Groupe a révélé la nature et la valeur des hypothèses utilisées dans l'analyse de la dépréciation dans l'annex 14 des états financiers consolidés. Dans le cadre de notre audit, nous avons évalué et contesté en question, avec l'aide de nos experts en évaluation, les hypothèses de la direction utilisées dans le modèle de flux de trésorerie actualisés mis en place pour déterminer le montant récupérable. Nous avons obtenu le modèle DCF par unité de génération de trésorerie préparé par la direction et nous avons évalué le caractère raisonnable des estimations et des jugements faits par la direction lors de la préparation. Un accent particulier a été mis sur les principaux déterminants des flux de trésorerie futurs prévus, notamment entre autres la croissance des ventes, la croissance du EBITDA (en pourcentage) et le taux d'actualisation appliqué. Nous avons évalué de façon critique les budgets, en tenant compte de l'exactitude historique du processus budgétaire. De plus, nous avons examiné l'analyse de sensibilité effectuée au sujet des variations des taux d'actualisation, des taux de croissance et du EBITDA (en pourcentage) et nous avons évalué l'adéquation de l'annex du Groupe aux états financiers consolidés. Impact du Rappel Suite au rappel ayant lieu en octobre 2019, le Groupe a encouru des coûts non sous-jacents importants s'élevant à 7 914 (000) EUR de frais de rappel, 1 500 (000) EUR d'indemnités de départ liées à la restructuration sociale du site de Alsmeer, et 500 (000) EUR de frais de dépréciation, présentés en résultat non sous-jacents des activités d'exploitation. Le Groupe a évalué les coûts totaux encourus liés au rappel et aux coûts liés, y compris les engagements payés, les engagements ouverts et les provisions comptabilisées au 31 décembre 2019. Dans notre audit, nous avons évalué, avec l'aide de nos experts en évaluation, l'analyse de la direction, qui comprenait un résumé de tous les coûts encourus (in)directement suite au rappel, y compris l'impact sur le chiffre d'affaires, les marchandises, matières premières et produits auxiliaires, les services et biens divers, les charges de personnel, les amortissements, les réductions de valeur, les provisions et les autres charges d'exploitation. 2 Ter Beke SA |31 décembre 2019 Le Groupe a présenté la nature et la valeur de ces montants dans l'annex 1 "Résumé des principaux principes d'évaluation - Evaluations et estimations du management" et l'annex 10 "Résultat d'exploitation" des états financiers consolidés. Nous avons évalué de façon critique les informations utilisées par la direction pour comptabiliser l'impact direct du rappel, y compris le rappel de produits finis situés chez les clients et la destruction des stocks. De plus, nous avons retracé les informations utilisées à des documents probants. En plus, nous avons évalué de façon critique les informations utilisées par la direction pour comptabiliser l'impact indirect du rappel, y compris les dépenses supplémentaires de personnel encourues suite au rappel, la meilleure estimation relative aux réclamations des clients et l'impact sur la valeur des terrains et bâtiments. Les dépenses de personnel comptabilisées comprennent les coûts liés au plan de restructuration sociale et à la perte de productivité. Nous avons examiné les informations probantes utilisées par le Groupe pour tenir compte de cet impact indirect. Les réclamations des clients, comptabilisées en autres charges d'exploitation, comprennent la meilleure estimation du Groupe au 31 décembre 2019. Nous avons examiné les informations probantes utilisées par le Groupe pour estimer le montant global lié aux réclamations des clients et nous avons retracé cette estimation à des documents probants, y compris, mais sans s'y limiter, à des projets d'accords. Avec l'aide de nos spécialistes en évaluation, nous avons évalué le rapport d'évaluation du Groupe utilisés pour déterminer la dépréciation des actifs opérationnels. De plus, nous avons évalué la pertinence de la note explicative du Groupe dans les états financiers consolidés. Responsabilités de l'organe d'administration relatives à l'établissement des comptes consolidés L'organe d'administration est responsable de l'établissement des comptes consolidés donnant une image fidèle conformément aux normes internationales d'information financière (IFRS) telles qu'adoptées par l'Union Européenne et aux dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique, ainsi que du contrôle interne qu'il estime nécessaire à l'établissement de comptes consolidés ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. Lors de l'établissement des comptes consolidés, il incombe à l'organe d'administration d'évaluer la capacité du groupe à poursuivre son exploitation, de fournir, le cas échéant, des informations relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer le principe comptable de continuité d'exploitation, sauf si l'organe d'administration a l'intention de mettre le groupe en liquidation ou de cesser ses activités ou s'il ne peut envisager une autre solution alternative réaliste. 3 Ter Beke SA |31 décembre 2019 Responsabilités du commissaire relatives à l'audit des comptes consolidés Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes consolidés pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, et d'émettre un rapport du commissaire contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément aux normes ISA permettra de toujours détecter toute anomalie significative existante. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes consolidés prennent en se fondant sur ceux-ci. Lors de l'exécution de notre contrôle, nous respectons le cadre légal, réglementaire et normatif qui s'applique à l'audit des comptes consolidés en Belgique. L'étendue du contrôle légal des comptes ne comprend pas d'assurance quant à la viabilité future de la société ni quant à l'efficience ou l'efficacité avec laquelle l'organe d'administration a mené ou mènera les affaires de la société. nous identifions et évaluons les risques que les comptes consolidés comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définissons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et recueillons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne;

celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définissons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et recueillons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne; nous prenons connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, mais non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne du groupe;

nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par l'organe d'administration, de même que des informations les concernant fournies par ce dernier;

nous concluons quant au caractère approprié de l'application par l'organe d'administration du principe comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants recueillis, quant à l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité du groupe à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport du commissaire sur les informations fournies dans les comptes consolidés au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants recueillis jusqu'à la date de notre rapport du commissaire. Cependant, des situations ou événements futurs pourraient conduire le groupe à cesser son exploitation;

nous apprécions la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des comptes consolidés et évaluons si les comptes consolidés reflètent les opérations et événements sous-jacents d'une manière telle qu'ils en donnent une image fidèle;

nous apprécions la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des comptes consolidés et évaluons si les comptes consolidés reflètent les opérations et événements sous-jacents d'une manière telle qu'ils en donnent une image fidèle;

Les honoraires relatifs aux missions complémentaires compatibles avec le contrôle légal visées à l'article

3:65 du Code des sociétés et des associations ont correctement été valorisés et ventilés dans l'annexe aux comptes consolidés. 5 Ter Beke SA |31 décembre 2019 Autres mentions Le présent rapport est conforme au contenu de notre rapport complémentaire destiné au comité d'audit visé à l'article 11 du règlement (UE) n° 537/2014. Gent, le 16 avril 2020 Le commissaire Deloitte Réviseurs d'Entreprises SCRL Représentée par Charlotte Vanrobaeys Deloitte Bedrijfsrevisoren/Réviseurs d'Entreprises Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid/Société coopérative à responsabilité limitée Registered Office: Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, B-1930 Zaventem VAT BE 0429.053.863 - RPR Brussel/RPM Bruxelles - IBAN BE 17 2300 0465 6121 - BIC GEBABEBB Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited La Sté Ter Beke NV a publié ce contenu, le 17 avril 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

