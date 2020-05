COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Informations réglementées - Information privilégiée

Lievegem, le 28 mai 2020 - 18:00

Ter Beke Assemblée Générale - Assemblée Générale Extraordinaire - Update

COVID 19

L'Assemblée généralede Ter Beke a eu lieu le 28 mai 2020. Elle s'est tenue «à huis clos» en vertu de la législation visant à lutter contre la pandémie de Covid19.

L'assemblée générale a nommé Mme Inge Plochaet (Tower Consulting BV) comme nouvel administrateur indépendant pour un mandat de 4 ans. Inge Plochaet (52 ans) est titulaire d'une maîtrise en sciences industrielles - chimie, a étudié la gestion de l'innovation à l'IMD et a obtenu un MBA en entreprise à Insead-Wharton. Elle a commencé sa carrière chez Procter & Gamble en tant qu'ingénieur packaging. Elle a ensuite occupé divers postes chez AB-Inbev jusqu'en 2015, du directeur de l'emballage et plus tard de l'innovation en Europe occidentale au directeur des ventes au détail aux Pays-Bas et en Belgique, vice-président commercial pour l'Europe occidentale et président d'AB-Inbev UK & Ireland. Aujourd'hui, elle conseille de nombreuses entreprises en matière de stratégie, est présidente du conseil d'administration de Konings NV, B-Steel BV et Van Genechten Packaging NV, et elle est administratrice chez Victor Buyck Steel Construction et Colmar NV.

L'Assemblée Générale a également approuvé la distribution du dividende 2019 d'un montant brut de 4,00 EUR (2,80 EUR net, après déduction de 30% de précompte mobilier). Comme annoncé précédemment, le conseil d'administration proposera le dividende sous forme de dividende optionnel. Les modalités de cette opération seront publiées prochainement.

L'Assemblée Générale Extraordinairede Ter Beke s'est également tenue le 28 mai 2020 et a décidé de mettre les statuts de Ter Beke en conformité avec le Code des Sociétés et des Associations et de renouveler les autorisations au Conseil d'Administration relatives au capital autorisé et en ce qui concerne l'achat d'actions propres.

Le procès-verbal de l'assemblée générale et le texte approuvé des statuts ont depuis été publiés sur le site web de Ter Beke. Les actionnaires n'ont pas exercé leur droit de soumettre des questions écrites préliminaires.

Conformément au communiqué de presse du 17 avril 2020, le groupe confirme en outre qu'il n'est actuellement pas possible d'estimer l'impact de la pandémie de Covid 19sur les résultats du groupe. Ces derniers mois, le groupe a investi de manière significative dans la sécurité de ses collaborateurs dans toutes ses usines. Dans la division des plats cuisinés en particulier, un changement de comportement des consommateurs a entraîné une baisse significative des ventes dans tous les canaux. Le récent assouplissement progressif des mesures de verrouillage dans les différents pays où Ter Beke est actif devrait offrir la possibilité de renouer avec le niveau d'activité de la période pré-Covid 19 dans les canaux de vente au détail et de hard discount dans les prochains mois. Pour l'instant, le manque de clarté entourant le redémarrage des cuisines de restauration et industrielles reste un frein à l'amélioration de l'activité dans les circuits de la restauration et de la restaurantion hors domicile. Cela a eu un impact, en particulier au Royaume-Uni, car une grande partie du chiffre d'affaires de KK Fine Foods est générée par ce canal.

Nancy De Sy - Group Communications Manager