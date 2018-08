Ter Beke : Résultats premier semestre 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Informations réglementées

Waarschoot, le 31 août 2018-07h30

Résultats consolidés du premier semestre 2018

Lignes de force et principaux événements

Groupe Ter Beke :

Pour la première fois, les chiffres des entreprises acquises en 2017 sont repris pour toute la période dans le compte de résultats. Ces entreprises donnent à Ter Beke une empreinte de production dans des pays comportant 170 millions de consommateurs et sont :

oPour la division Charcuterie : Offerman aux Pays-Bas

oPour la division Plats cuisinés : Stefano Toselli en France, la Pasta Food Company en Pologne et KK Fine Foods au Royaume-Uni.

Le premier semestre, ces 4 entreprises ont contribué, ensemble et individuellement, au chiffre d'affaireset au résultat conformément aux attentes. Les activités d'intégration, et les investissements allant depair, ont été achevés à temps et parfois plus rapidement que prévu :

oLe chiffre d'affaires consolidé a augmenté de 118 millions d'EUR (+55,8%) passant à 329,6millions d'EUR.

o

Le flux de trésorerie récurrent (REBITDA) est passé de 14,4 millions d'EUR la première moitié de l'année 2017 à 23,1 millions d'EUR la même période de 2018.

Les prix des matières premières ont évolué dans différentes directions, qui se sont compensées. Les prix des matières premières porcines étaient plus bas, tandis que dans les autres grandes catégoriesd'achat (bœuf, poulet et emballages), les prix étaient plus élevés qu'en 2017.

Pour comparer les résultats du premier semestre 2017 et 2018, il faut prendre en considération que lesrésultats de 2018 comportent 3.9 million d'EUR de charges non récurrentes,tandis que pour la mêmepériode en 2017, le groupe a pu réaliser 7.3 millions d'EUR de produits non récurrentes.

Suite à ce qui précède :

ole REBITDA est de 23,1 millions d'EUR contre 14,4 millions d'EUR en 2017 (+60,9%) ;

ol'EBITDA s'élève à 19,8 millions d'EUR par rapport à 21,0 millions d'EUR en 2017 (-5,4%);

ole REBIT est de 9,7 millions d'EUR contre 6,7 millions d'EUR en 2017 (+45,5%) ;

ol'EBIT s'élève à 5,7 millions d'EUR par rapport à 13,3 millions d'EUR en 2017 (-56,6%) ;

ole résultat après impôts se monte à 2,5 millions d'EUR par rapport à 10,1 millions d'EUR en2017 (-75,3%).

Le flux de trésorerie de l'exploitation a augmenté de 13.4 million d'EUR en 2017 à 23.2 million d'EURen 2018.

Division Charcuterie :

Le chiffre d'affaires de la division a augmenté de 52 millions d'EUR (+34,4%) passant de 151.3 millions d'EUR à 203.4 millions d'EUR. Offerman, l'entrepriseacquise, a presté conformément aux attentes. Les autres entreprises ont réalisé une légère croissance du volume, allant de pair avec une baisse des prix qui est consécutive (surtout) à la diminution des prix des matières premières (viande de porc).

En Belgique (Furnes) a été lancé le projet pour « trancher et emballer » une part importante del'assortiment d'un client. L'accentest mis sur la réalisation des objectifs en matière du niveau de service. Les coûts de démarrage pèsent sur la rentabilité initiale du projet, mais celle-ci est en hausse.

Il a été décidé chez Offerman (Pays-Bas) de fermer le site de Zoetermeer et de transférer la productionà Borculo et Wommelgem plus rapidement. Il a également été décidé de faire passer l'entreprise ennovembre 2018 déjà au progiciel ERP standard, de sorte que des coûts supplémentaires ont étéengagés pour l'analyse et la mise en œuvre.

L'industrie de la charcuterie- tant pour les produits que les activités de tranchage - reste caractérisée par une concurrence rude, ce qui profite au consommateur en finale. Les baisses des prix des matières premières (prix du porc) peuvent ainsi rester limitées dans le résultat. Pour la division, l'accent mis surla rentabilité de la gamme de produits et une maîtrise constante des coûts reste donc très important.

Au Benelux-le principale marché pour la Division Charcuterie de Ter Beke - on observe une vague de consolidation, drainée tant par des groupes industriels que par des entreprises aux mains d'acteurs private equity. Une certaine grandeur d'échelle est nécessaire pour pouvoir répondre aux besoins accrus des clients en termes d'innovation, d'efficacité, de traçabilité et de durabilité.

Dans le canal Néerlandais « Food Service » une nouvelle marque Fairbeleg® sera lancé début juillet après des préparatifs intenses.

Division Plats cuisinés :

Le chiffre d'affaires augmente de 65,9 millions d'EUR (+109,4%), passant de 60.3 millions d'EUR à 126.2 millions d'EUR.

La marge plus faible en pourcentage du chiffre d'affaires est consécutive à la consolidation des chiffresde Stefano Toselli et de la Pasta Food Company, visant plutôt les produits à volume élevé.

Pour les cinq entreprises de la division, la stratégie reste de miser sur l'innovation, sur une adaptationciblée et constante de la gamme de produits aux besoins des clients, tant dans les marques propresque les marques de distributeur que Ter Beke produit aujourd'hui pour une grande partie des détaillantseuropéens.

Contrairement à la division charcuterie, le focus dans la gamme de produit est plutôt étroit tandis quel'ambitiongéographiquelarge (l'Europe, avec un début d'exportations dans d'autres parties du monde). L'entreprise misera beaucoup sur les synergies grâce aux acquisitions, comme cela a été communiqué:

oKK Fine Foods apporte son expertise en matière de développement de produits, de frozen technology et de connaissance du segment de marché food service.

oStefano Toselli apporte ses positions fortes sur des marchés comme la France etl'Allemagne.

oLa Pasta Food Company est la « beachhead» en Europe de l'est, où les platsméditerranéens font une grande percée.

L'industrie des plats cuisinés en Europe continue d'offrir de belles perspectives dans tous les canaux :

oLe canal retail (discount compris) augmente l'espace en rayon pour répondre au besoin enmatière de convenience et en réaction à la concurrence des repas livrés à domicile.

oDans le canal du food service, les capacités à préparer soi-même les repas se réduisent et les produits de Ter Beke offrent une solution.

Chiffres-clés consolidés premier semestre 2018

Compte de résultats en 000 Euros

30/06/18

30/06/17

∆%

Ventes (chiffre d'affaires net) REBITDA

329 614

211 613 55,8%

23 129

14 378 60,9%

EBITDA

19 838

20 971 -5,4%

Résultat d'exploitation courant Résultat d'exploitation (EBIT) Charges financières nettes

9 691 6 659 45,5%

5 747

13 252 -56,6%

Résultat d'exploitation après charges financières nettes (EBT) Charges d'impôts

-2 156 3 591

-221 875,6%

13 031 -72,4%

-1 084

-3 455 -68,6%

Résultat après impots avant mise en équivalence

2 507

9 576 -73,8%

Résultat des sociétés mises en équivalence Résultat après impôts (EAT)

0

571 -100,0%

2 507 41

10 147 -75,3%

2 466

10 147

Position financière en 000 Euros

30/06/18

31/12/17

Total du bilan Fonds propres

423 365

399 736 5,9%

120 692

125 308 -3,7%

Dettes financières nettes

123 249

126 925 -2,9%

Fonds propres/Total de l'actif (en%) 28,5% 31,3%

Gearing Ratio 102,1% 101,3%

Chiffres principaux en Euros par action

30/06/18

30/06/17

Nombre d'actions Nombre moyen d'actions Cash flow net

1 732 621

1 732 621

1 732 621

1 732 621

9,58

9,98 -4,0%

Résultat après impôts EBITDA

1,42

5,86 -75,8%

11,45

12,10 -5,4%

Notes explicatives sur les chiffres-clés consolidés

La norme IFRS 15 (Ventes émanant de contrats avec des clients) est d'application depuis le 1/1/2018.

Ter Beke a opté pour la méthode « full retrospective » en ce qui concerne la première application del'IFRS 15 pour l'exercice qui débute le 1er janvier 2018. C'est pourquoi le chiffre d'affaires de 2017 a été réduit de 5,7 millions d'EUR et la rubrique «Services et biens divers » a été adaptée avec ce mêmemontant. Il n'y a donc pas d'impact sur le résultat de 2017 suite à l'application de cette norme.

Chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires consolidé du groupe a augmenté le premier semestre de 118 millions d'EUR (+55,8%), passant de 211,6 millions d'EUR à 329,6 millions d'EUR.

Le chiffre d'affaires de la division charcuterie augmente de 51,1 millions d'EUR (+34,4%). Ceci est dû principalement à la reprise d'Offerman.

Une hausse du chiffre d'affaires de 65,9 millions d'EUR (+109,4%) a été réalisée dans la division desplats cuisinés. Cette hausse est réalisée principalement grâce aux nouvelles acquisitions de l'année

dernière.

Résultat d'exploitation

en '000 EUR

30/06/2018 30/06/2017

EBITDA

Amortissements et réductions de valeurs spéciales des immobilisations

Réductions de valeur et provisions

Résultat d'exploitation (EBIT)

19 838-13 872 -2195 747

20 971-7 662 -5713 252

en '000 EUR

30/06/2018 30/06/2017

Résultat d'exploitation (EBIT)

5 747 13 252

Indemnités de licenciement 1 299 317

Plus-value réalisée sur vente terrain

0 -721

Coûts liés à l'acquisition

Résultat consécutif à l'acquisition progressive« Étude stratégique »

242 500 0 -6 689 1 330

Coûts de démarrage du projet concernant le nouveau concept d'emballage420

Coût de restructuration Zoetermeer 170

Réduction de valeur Zoetermeer 483

Bénéfices d'exploitation courants (REBIT)

9 691

6 659

EBITDA

19 838

20 971

Indemnités de licenciement Plus-value réalisée sur vente terrain

1 299 317

0 -721

Coûts liés à l'acquisition

242 500

Résultat consécutif à l'acquisition progressive« Étude stratégique »

0 -6 689

1 330 0

Coûts de démarrage du projet concernant le nouveau concept d'emballage

420 0

REBITDA

23 129

14 378

