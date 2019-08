Ter Beke : Résultats premier semestre 2019 0 30/08/2019 | 11:18 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires COMMUNIQUÉ DE PRESSE Informations régularisées Lievegem, le 30 août 2019 - 07:30 Résultats consolidés du premier semestre 2019 Ter Beke améliore ses résultats au premier semestre, grâce à une forte croissance organique et malgré la forte hausse des prix des matières premières Chiffres-clés consolidés premier semestre 2019 Compte de résultats en 000 Euros 30/06/19 30/06/18 ∆ % Ventes (chiffre d'affaires net) 358 593 329 614 8,8% EBITDA sous-jacent 25 532 23 129 10,4% EBITDA 24 923 19 838 25,6% Résultat d'exploitation sous-jacent (UEBIT) 10 419 9 691 7,5% Résultat d'exploitation (EBIT) 9 393 5 747 63,4% Charges financières nettes -1 838 -2 156 -14,7% Résultat d'exploitation après charges financières nettes (EBT) 7 555 3 591 110,4% Charges d'impôts -2 870 -1 084 164,8% Résultat après impots avant mise 4 685 2 507 86,9% en équivalence Résultat après impôts (EAT) 4 685 2 507 86,9% Bénéfice de l'exercice: action tiers 49 41 Bénéfice de l'exercice: action groupe 4 636 2 466 Position financière en 000 Euros 30/06/19 31/12/18 Total du bilan 424 527 424 978 -0,1% Fonds propres 122 588 125 028 -2,0% Dettes financières nettes 121 471 122 679 -1,0% Fonds propres/Total de l'actif (en%) 28,9% 29,4% Gearing Ratio 99,1% 98,1% Chiffres principaux en Euros par action 30/06/19 30/06/18 Nombre d'actions 1 732 621 1 732 621 Nombre moyen d'actions 1 732 621 1 732 621 Cash flow net 11,67 9,58 21,8% Résultat après impôts 2,68 1,42 88,7% EBITDA 14,38 11,45 25,6% Nancy De Sy - Group Communications Manager T+32 9 370 12 69 M+32 492 25 10 57 nancy.desy@terbeke.com 1 COMMUNIQUÉ DE PRESSE Informations régularisées Lignes de force et principaux événements Groupe Ter Beke : En 2018, les chiffres des entreprises acquises en 2017 sont pour la première fois repris pour toute la période dans le compte de résultats. C'est pourquoi les résultats de 2019 et 2018 sont comparables. Les principaux faits : Le chiffre d'affaires augmente considérablement, de 329,6 millions d'EUR à 358,6 millions d'EUR, ce qui représente une croissance de 8,8%. L'EBIT s'améliore, passant de 5,7 millions d'EUR à 9,4 millions d'EUR malgré une forte hausse des prix des matières premières (voir explications complémentaires plus loin). La position d'endettement a baissé de 12,8 millions d'EUR depuis fin 2018, si l'impact d'IFRS 16 (11,6 millions d'EUR) est neutralisé. Ce résultat amélioré est consécutif à : Une contribution accrue grâce à la hausse du chiffre d'affaires. Des frais généraux réduits suite aux mesures prises fin 2018. Des améliorations de l'efficacité dans différentes usines, dont notamment celle qui a été confrontée en 2018 à des frais de démarrage d'un important projet d'expansion. Une baisse des coûts non sous-jacents (anciennement dénommé coûts non-récurrents), qui étaient assez élevés en 2018, notamment à cause de la fermeture de l'usine à

Zoetermeer. Tout comme en 2018, les quatre entreprises acquises (2017) continuent de bien prester et durant la première moitié de l'année, elles ont contribué conformément aux attentes au chiffre d'affaires et au résultat, ensemble et individuellement. Les activités d'intégration ont été poursuivies en 2019. Dans ce contexte, l'entreprise Offerman a été transférée avec succès sur la plate-forme ERP commune. Les prix des matières premières et d'autres coûts ont fortement augmenté au premier semestre : Suite à l'épidémie de peste porcine africaine en Chine, ce pays - représentant environ 50% de la production mondiale et de la consommation - importe davantage de viande porcine, ce qui exerce une forte hausse sur les prix tout au long de la chaîne. D'autres ingrédients importants, comme les produits laitiers (fromage et lait en poudre) et certains légumes (oignons et pommes de terre) ont fortement augmenté en prix durant le premier semestre, suite aux mauvaises récoltes en 2018. D'autres postes de coûts importants, comme les salaires, l'énergie et le transport, ont connu des hausses de prix considérables en comparaison avec la même période l'année dernière. Nancy De Sy - Group Communications Manager T+32 9 370 12 69 M+32 492 25 10 57 nancy.desy@terbeke.com 2 COMMUNIQUÉ DE PRESSE Informations régularisées En raison de ce qui précède : l'EBITDA sous-jacent s'élève à 25,5 millions d'EUR par rapport à 23,1 millions d'EUR en

2018 (+10,4%) ; l'EBITDA s'élève à 24,9 millions d'EUR par rapport à 19,8 millions d'EUR en 2018

(+25,6%) ; l'EBIT sous-jacent s'élève à 10,4 millions d'EUR par rapport à 9,7 millions d'EUR en 2018

(+7,5%) ; l'EBIT s'élève à 9,4 millions d'EUR par rapport à 5,7 millions d'EUR en 2018 (+63,4%) ; le résultat après impôts se monte à 4,7 millions d'EUR par rapport à 2,5 millions d'EUR en

2018 (+86,9%). Division Charcuterie : Le chiffre d'affaires de la division augmente de 14,9 millions d'EUR (+7,3%) par rapport à 2018. Ceci est principalement dû aux investissements des années précédentes pour des projets spécifiques axés sur le client. Dans ce contexte, nous avons beaucoup investi en 2018 dans les usines néerlandaises, en particulier pour la capacité « tranchage et emballage », ce dont Ter Beke recueille les fruits en 2019. Mi-2018, nous avons lancé en Belgique (Furnes) un projet pour « trancher et emballer » une part importante de l'assortiment d'un client. Outre la hausse du chiffre d'affaires, nous avons poursuivi en 2019 les améliorations d'efficacité entamées le second semestre 2018. L'industrie de la charcuterie - tant pour les produits que les activités de tranchage - reste caractérisée par une concurrence de prix rude, ce qui profite au consommateur en finale. Dès lors la hausse des prix des matières premières (par exemple la viande de porc) ne peut être répercutée en Belgique que dans une mesure limitée. Aux Pays-Bas, la part de marché de la viande et de la charcuterie portant le label « Beter Leven » est considérable. Afin d'encourager les éleveurs de porcs à introduire les critères de bien-être animal du concept « Beter Leven », une prime leur est attribuée à juste titre. Par le biais des « mutations de prix automatiques », ce prime s'applique tout au long de la chaîne, qui fait que la hausse du prix de matière première se répercute sur le prix des produits finis. En Belgique aussi, de nombreuses voix s'élèvent aujourd'hui pour mettre sur pied un tel programme, qui garantirait le bien-être animal et la fiabilité de l'ensemble de la chaîne. Au Benelux, au Royaume-Uni et en Allemagne - où Ter Beke opère principalement dans le secteur de la charcuterie - beaucoup de consommateurs s'intéressent de plus en plus aux recettes plus saines (par exemple moins de sel), à une meilleure traçabilité et une production durable. La durabilité dans l'industrie de la charcuterie concerne surtout un niveau de collaboration accrue dans la chaîne et des emballages recyclables. Ter Beke occupe une position de leader dans ce contexte. Nancy De Sy - Group Communications Manager T+32 9 370 12 69 M+32 492 25 10 57 nancy.desy@terbeke.com 3 COMMUNIQUÉ DE PRESSE Informations régularisées Division Plats cuisinés : Le chiffre d'affaires de la division augmente de 14,1 millions d'EUR (+11,1%) par rapport à 2018, uniquement grâce à la croissance organique. Depuis l'acquisition en 2017 de Stefano Toselli (France), Pasta Food Company (Pologne) et KK Fine Foods (Royaume-Uni), Ter Beke dispose d'un réseau de 5 centres de production pouvant livrer dans toute l'Europe. Pour rappel, Ter Beke est le leader du marché européen dans son segment des Plats cuisinés, décrit succinctement comme celui des plats de pâtes méditerranéens frais réfrigérés. L'acquisition de KK Fine Foods a donné à Ter Beke une empreinte « Brexit-proof » au Royaume-Uni. Toutes les business units de la division réalisent une forte croissance organique : À l'automne 2018 et en 2019, Freshmeals (produisant à Marche et Wanze) a commercialisé de nouveaux produits innovants, répondant aux tendances récentes (« snacking », « food to share » …). Des produits halal ont également été commercialisés, en collaboration avec un grand acteur de ce marché. Stefano Toselli a lancé notamment une série de produits végétariens ayant remporté beaucoup de succès. Pasta Food Company - la « beachhead » de Ter Beke en Europe central et de l'Est - continue sa croissance à « deux chiffres » grâce à la poursuite de l'extension régionale et à l'élargissement du portefeuille de lasagnes . KK Fine Foods - actif à l'origine comme partenaire des grandes chaînes de pubs et de catering - remporte également du succès auprès des supermarchés anglais avec son concept « développer et cuisiner sur mesure ». L'industrie des plats cuisinés en Europe continue d'offrir de belles perspectives dans tous les canaux : Le canal retail (discount compris) augmente l'espace en rayon pour répondre au besoin de convenience et en réaction à la concurrence des repas livrés à domicile. Dans le canal du catering, la main d'œuvre spécialisé et capable de cuisiner sur site diminue réduisent et les produits de Ter Beke offrent une solution. Nancy De Sy - Group Communications Manager T+32 9 370 12 69 M+32 492 25 10 57 nancy.desy@terbeke.com 4 COMMUNIQUÉ DE PRESSE Informations régularisées Explications complémentaires Déclaration de conformité Les états financiers consolidés intermédiaires résumés ont été préparés conformément à la norme IAS 34, acceptée par l'UE pour les rapports financiers intermédiaires. Ces états ne contiennent pas toutes les informations nécessaires pour les comptes annuels complets et sont à lire ensemble avec les comptes annuels consolidés de l'exercice clôturé au 31 décembre 2018, comme publié dans le rapport annuel aux actionnaires sur l'exercice 2018. Ces états financiers consolidés résumés ont été approuvés par le Conseil d'administration en date du 29 août 2019. Règles d'évaluation et de présentation IFRS 16 impose de constater systématiquement dans le bilan du preneur les droits et engagements résultant de l'ensemble des contrats de location. La dette reflète tous les paiements allant de pair avec le contrat de location, l'actif reflète le droit d'utilisation de l'actif pendant la durée de location convenue. Ter Beke applique IFRS 16 depuis le 1er janvier 2019, conformément aux dispositions transitoires, faisant usage de la méthode rétrospective adaptée. Cela signifie concrètement que l'effet cumulé de l'application d'IFRS 16 est repris comme adaptation au bilan d'ouverture du résultat reporté au 1er janvier 2019, sans adaptation des chiffres comparatifs. L'impact sur les chiffres publiés de 2019 est le suivant : 30/06/2019 Immobilisations corporelles - droit d'utilisation 11 531 Effet sur l'actif total 11 531 Pertes reportées -69 Impôts différés -29 Dettes de leasing à long terme 9 075 Dettes de leasing à court terme 2 512 Bénéfices à reporter 42 Effet sur le total des fonds propres et dettes 11 531 Impact sur l'EBITDA 1 450 Impact sur l'EBIT 84 Impact sur les charges financières nettes -182 Impact sur l'EAT -69 Nancy De Sy - Group Communications Manager T+32 9 370 12 69 M+32 492 25 10 57 nancy.desy@terbeke.com 5 COMMUNIQUÉ DE PRESSE Informations régularisées Explication par rapport au bilan Dans le cadre de la norme IAS 34, le bilan au 30 juin 2019 doit être comparé avec le bilan au 31 décembre 2018. La hausse des immobilisations corporelles de 7,7 millions d'EUR est consécutive principalement à l'application d'IFRS 16 pour un montant de 11,5 millions d'EUR. Cette hausse a été partiellement freinée par le fait que les amortissements sont supérieurs aux investissements. Le groupe a investi pour 8,8 millions d'EUR en immobilisations durant la première moitié de 2019 (dont 538 mille EUR en raison d'IFRS 16), contre 15,0 millions d'EUR pendant la même période en 2018. Il s'agit surtout de la poursuite des investissements dans l'efficacité, des adaptations infrastructurelles dans les différents sites et de la poursuite du déploiement du progiciel ERP. Les créances chutent de 7,8 millions d'EUR, passant de 121,9 millions d'EUR à 114,1 millions d'EUR. Les dettes financières nettes ont baissé de 1,2 millions d'EUR, passant à 121,5 millions d'EUR. Cette diminution s'explique principalement par le flux de trésorerie net des activités opérationnelles de 30,9 millions d'EUR, réduit de 9,6 millions d'EUR d'investissements payés (corrigés pour les revenus des désinvestissements) et les dividendes et intérêts payés, pour 8 millions d'EUR, le remboursement de 13,3 millions de dettes à long terme et la reprise de 11,6 millions de dettes de leasing suite à l'application d'IFRS 16. Voici le calcul des dettes financières nettes au 30 juin 2019 et au 31 décembre 2018 : 30/06/2019 31/12/2018 Trésorerie et équivalents de trésorerie -21 587 -23 175 Emprunts à long terme 128 099 130 042 Emprunts à court terme 14 959 15 812 Dettes financières nettes 121 471 122 679 dont IFRS 16 11 587 La différence au niveau des fonds propres résulte principalement du bénéfice après impôts du premier semestre, moins le dividende attribué à l'exercice passé. Nancy De Sy - Group Communications Manager T+32 9 370 12 69 M+32 492 25 10 57 nancy.desy@terbeke.com 6 COMMUNIQUÉ DE PRESSE Informations régularisées Explication par rapport au compte de résultats Les principales explications par rapport aux résultats ont été fournies à la section Lignes de force et principaux événements. Le REBIT et le REBITDA - indiquant la performance récurrente ou sous-jacente de l'entreprise - sont dénommés maintenant EBIT sous-jacent et EBITDA sous-jacent. Le calcul pour Ter Beke est le suivant : 30/06/2019 30/06/2018 EBITDA 24 923 19 838 Depreciation and impairments on non-current assets -15 007 -13 872 Write-downs, and provisions -523 -219 Result of operating activities (EBIT) 9 393 5 747 30/06/2019 30/06/2018 Résultat d'exploitation (EBIT) 9 393 5 747 Indemnités de licenciement 484 1 299 Coûts liés à l'acquisition 0 242 Coûts liés aux fusions et acquisitions 125 0 Étude stratégique 0 1 330 Coûts de démarrage du projet concernant le nouveau concept d'emballage 0 420 Augmentation provision de restructuration 417 0 Coût de restructuration Zoetermeer 0 170 Réduction de valeur Zoetermeer 0 483 Bénéfice sous-jacent des activités d'exploitation (U-EBIT) 10 419 9 691 EBITDA 24 923 19 838 Indemnités de licenciement 484 1 299 Coûts liés aux fusions et acquisitions 125 0 Coûts liés à l'acquisition 0 242 Étude stratégique 0 1 330 Coûts de démarrage du projet concernant le nouveau concept d'emballage 0 420 EBITDA sous-jacent 25 532 23 129 Nancy De Sy - Group Communications Manager T+32 9 370 12 69 M+32 492 25 10 57 nancy.desy@terbeke.com 7 COMMUNIQUÉ DE PRESSE Informations régularisées Perspectives 2019 Le groupe estime que, sous réserve de circonstances imprévues sur le marché, le résultat d'exploitation sous-jacent de 2019 dépassera le résultat d'exploitation sous-jacent de 2018, même sans tenir compte de l'impact d'IFRS 16. Rapport financier semestriel Vous retrouverez le rapport financier semestriel du groupe sur www.terbeke.comdans le module Investor Relations. La version en néerlandais de ce rapport financier semestriel est considérée comme la version officielle. Le rapport financier semestriel comporte les états financiers consolidés résumés, établis conformément à IAS 34, la déclaration sans remarques du commissaire concernant son contrôle restreint et les autres mentions exigées par la loi. Contacts Si vous avez des questions sur le présent communiqué de presse ou pour de plus amples renseignements, veuillez contacter : Francis Kint* René Stevens CEO CFO Tél. +32 9 370 13 17 Tél. +32 9 370 13 45 francis.kint@terbeke.be rene.stevens@terbeke.be * Représentant permanent de la SPRL Argalix Vous pouvez également consulter ce communiqué de presse et nous adresser vos questions via le module Investor Relations de notre site web. Pour plus d'information sur Ter Beke, rendez-vous sur www.terbeke.com. Calendrier financier Résultats annuels 2019 : le 28 février 2020 avant l'ouverture de la bourse Rapport annuel 2019 : au plus tard le 30 avril 2020 Assemblée générale 2020 : le 28 mai 2020 Nancy De Sy - Group Communications Manager T+32 9 370 12 69 M+32 492 25 10 57 nancy.desy@terbeke.com 8 La Sté Ter Beke NV a publié ce contenu, le 30 août 2019, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le30 août 2019 09:17:01 UTC. Document originalhttp://docs.publicnow.com/viewDoc.asp?filename=40143EXT1DD6EEC5A7BD89D2097865A5F2466F872D4B9DD6_BD1CEEBF61C79C240E0F04881C8BD46FEBAF18DD.PDF Public permalinkhttp://www.publicnow.com/view/1DD6EEC5A7BD89D2097865A5F2466F872D4B9DD6 0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur TER BEKE 11:18 TER BEKE : Résultats premier semestre 2019 PU 12/06 TER BEKE : Détachement de dividende final FA 26/02 TER BEKE NV : publication des résultats annuels 2018 TER BEKE : Arjen Vonk devient le nouveau Business Unit Director d'Offerman PU 2018 TER BEKE : Résultats premier semestre 2018 PU 2018 TER BEKE : Détachement de dividende final FA 2018 TER BEKE : Mise en paiement - dividendes PU 2018 TER BEKE : Francis Kint succédera à Dirk Goeminne comme CEO de Ter Beke PU 2018 TER BEKE NV : publication des résultats annuels 2017 TER BEKE : reprend KK Fine Foods (UK) PU