Ter Beke : Update Covid-19 - dividende - organisation Ter Beke Pays-Bas

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Informations réglementées - Information privilégiée

Lievegem, le 17 avril 2020 - 7:30

Ter Beke abandonne les perspectives 2020 précédemment annoncées

Update Covid-19

Compte tenu des conditions de marché incertaines causées par la pandémie de Covid-19, tant en termes de durée que d'impact potentiel sur les résultats, le conseil d'administration de Ter Beke a décidé d'abandonner ses perspectives pour les résultats de 2020 - comme annoncé dans le communiqué de presse du 28 février 2020.

Ter Beke souhaite en premier lieu exprimer ses sentiments de compassion à toutes les personnes et familles touchées directement ou indirectement par le virus Covid-19.

En tant qu'entreprise, Ter Beke est plus que jamais consciente de sa responsabilité dans l'approvisionnement en denrées alimentaires essentielles et quotidiennes, comme en témoigne sa ligne de base "driven by the zeal for your everyday meal".

Assurer cet approvisionnement à partir de ses usines est la principale préoccupation du groupe depuis plusieurs semaines maintenant.

C'est pourquoi, depuis la mi-mars, des investissements importants ont d'abord été réalisés dans les mesures de sécurité pour nos employés dans les usines, afin de créer un environnement de travail aussi sûr que possible et d'assurer ainsi la continuité des opérations.

Cependant, les mesures prises, notamment en termes de distanciation sociale, nous ont obligés, en concertation avec les clients, à réduire la gamme de produits et à arrêter temporairement un certain nombre de lignes de production ou à réduire temporairement la vitesse des lignes.

Le groupe a été confronté pendant quelques semaines à une forte augmentation de l'absentéisme dans un certain nombre de ses usines. Outre le coût direct pour le groupe, cela a également eu un impact sur l'efficacité des activités de production, car il faut former et déployer davantage de travailleurs temporaires. Nous sommes heureux que relativement peu d'employés du groupe soient actuellement directement touchés par le virus.

Sur la quasi-totalité des marchés où le groupe est actif, il est également confronté depuis la mi-mars à l'impact de la pandémie et, en particulier, aux conséquences des mesures de confinement prises par les gouvernements sur la vente de ses produits.

Si le comportement de thésaurisation des consommateurs au cours de la troisième semaine de mars a entraîné une très brève augmentation des volumes de vente dans les grandes surfaces, les ventes de nos produits dans ce canal ont de nouveau évolué pour atteindre les niveaux d'avant la Covid-19, bien que les volumes commandés par un certain nombre de clients présente toujours un schéma très irrégulier.

Nancy De Sy - Group Communications Manager