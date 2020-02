TerraCom Limited : l'offre pour Universal Coal serait sous-évaluée

TerraCom a proposé d'acheter les actions restantes de la société britannique Universal Coal, dans le cadre d'une transaction qui a évalué la société cotée en Australie à environ 175 millions de dollars australiens (90,8 millions de livres).

Par le biais de son unité TCIG Resources Pty Ltd, TerraCom est le plus grand actionnaire d'Universal depuis qu'il a acquis une participation de 19,99% en octobre 2019. Le comité constitué par Universal afin d'évaluer la proposition de TerraCom l'a qualifié d'"inadéquate et incomplète" car le prix implicite de l'offre ne tient pas compte du profil de croissance à court terme d'Universal.

La proposition de rachat intervient à un moment où l'Australie, l'un des plus grands émetteurs de carbone/habitant au monde, est confrontée à la colère mondiale pour sa politique de lutte contre le changement climatique.