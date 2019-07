Terreïs : COMMUNIQUE DE MISEA DISPOSITION DU DOCUMENT "INFORMATIONS RELATIVES AUX CARACGTERISTIQUES, NOTAMMENT JURIDIQUES, FINANCIERES ET COMPTABLES"

COMMUNIQUE DE MISE A DISPOSITION DU DOCUMENT « INFORMATIONS RELATIVES AUX CARACTERISTIQUES, NOTAMMENT JURIDIQUES, FINANCIERES ET COMPTABLES » ETABLI PAR TERREIS

DANS LE CADRE DE l'OFFRE PUBLIQUE DE RACHAT (OPRA) PORTANT SUR 11.847.822

ACTIONS EN VUE DE LA REDUCTION DE SON CAPITAL SOCIAL

INITIEE PAR

TERREIS

présentée par

GOLDMAN SACHS

Banque présentatrice NATIXIS

Banque présentatrice et garante

Prix de l'Offre : 34,62 euros par action ordinaire et 38,34 euros par action de préférence (coupon détaché)

Durée de l'Offre : 21 jours calendaires

Le présent communiqué a été établi et diffusé par Terreïs en application des dispositions des articles 231-27 et 231-28 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF »).

En application de l'article L. 621-8 du code monétaire et financier et de l'article 231-23 de son règlement général, l'AMF a, en application de la décision de conformité en date du 25 juin 2019, apposé le visa n°19-297 sur la note d'information de Terreïs relative à l'offre publique de rachat portant sur 11.847.822 actions Terreïs en vue de la réduction de son capital social.

Le document « Informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de la société Terreïs » a été déposé auprès de l'AMF et mis à la disposition du public le 2 juillet 2019, conformément aux dispositions de l'article 231-28 du règlement général de l'AMF.

Le document « Informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de Terreïs» est disponible sur les sites internet de l'AMF (www.amf-france.org) et de Terreïs ( www.terreis.fr ) et peut être obtenu sans frais auprès de Terreïs (11, avenue Paul Langevin, 92350 Le Plessis Robinson), Goldman Sachs Paris Inc. et Cie (5, avenue Kléber, 75116 Paris), ou Natixis (47, quai d'Austerlitz, 75013 Paris).

Contact : Fabrice PAGET-DOMET, Directeur Général - Tél : 01 82 00 95 23

A propos de TERREÏS (www.terreis.fr)) ISIN : FR0010407049 - Code Mnémonique : TER

TERREÏS est une société foncière dont le patrimoine est constitué de bureaux et de murs de commerces situés pour l'essentiel à Paris QCA. TERREÏS est cotée sur le marché réglementé NYSE Euronext à Paris depuis décembre 2006 et a intégré le compartiment B en janvier 2012. Elle a opté pour le régime des sociétés d'investissement immobilier cotées (régime « SIIC ») à compter du 1er janvier 2007.

Information réglementée

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF :

