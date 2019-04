Terreïs : INFORMATION FINANCIERE DU 1ER TRIMESTRE 2019

Information financière du 1er trimestre 2019 Revenus locatifs totaux : 16,1 M€ Les revenus locatifs du Tertiaire parisien représentent 95% du total

Revenus locatifs : la part des revenus locatifs issus des actifs tertiaires parisiens atteint 95 % du total des revenus locatifs

Au 1er trimestre 2019, les revenus locatifs de l'activité Tertiaire à Paris, qui représentent 95% des revenus locatifs totaux (94% au T1 2018), se sont élevés à 15,3 M€. La hausse des valeurs locatives sur les actifs ayant fait l'objet de relocation et d'indexation positive a permis une augmentation de 0,5 M€ sur le trimestre.

Au vu des conditions de marché très attractives, une fois les actifs Poissonnière, Valmy et les trois immeubles ex CNC reloués postérieurement aux travaux, le revenu locatif estimé pour 2019 augmentera de 7 % pour atteindre 72 M€, vs 67,2 M€ en réel 2018. Sur cette base, en année pleine, le revenu locatif serait de 78 M€.

T1 2019 T1 2018 Var% Loyers (M€) M€ % M€ % Tertiaire Paris

Autres actifs

Tertiaire hors Paris 15,3

0,8

0,2 95%

5% 15,9

1,1

0,3 94%

6% -4%

-25% Résidentiel 0,6 0,8 Total 16,1 100% 17,0 100% -5%

Perspectives

Cession à Swiss Life et Assemblée Générale

Le 12 février 2019, TERREÏS a annoncé avoir conclu un protocole d'accord portant sur la cession à Swiss Life AG d'un portefeuille de 28 actifs immobiliers pour un prix de 1,7 milliard d'euros (hors droits). TERREÏS a par ailleurs indiqué que cette cession s'accompagnerait de plusieurs distributions ainsi que d'une offre publique de rachat d'actions, permettant ainsi aux actionnaires minoritaires de TERREÏS de percevoir 60 euros par action ordinaire (distributions de dividendes et prix de l'offre publique de rachat d'actions compris).

Lors de l'assemblée générale annuelle du 6 mai 2019, les actionnaires de TERREÏS seront consultés sur l'opération de cession à Swiss Life AG et invités à se prononcer sur les résolutions visant à permettre la mise en œuvre de l'OPRA.

Mise à disposition du rapport de l'expert indépendant sur la cession d'un portefeuille de 28 actifs immobiliers à Swiss Life AG

TERREÏS a mis à disposition des actionnaires le rapport établi par le cabinet Ledouble SAS relatif à la cession du portefeuille d'actifs immobiliers à Swiss Life AG.

Autorisation de la transaction par l'Autorité de la concurrence obtenue

Le 12 avril 2019, Terreïs a obtenu de l'Autorité de la concurrence (Décision n°19-DCC-59) l'autorisation de réaliser la cession à Swiss Life.

Contact : Fabrice PAGET-DOMET, Directeur Général - Tél : 01 82 00 95 23

A propos de TERREÏS (www.terreis.fr) ISIN : FR0010407049 – Code Mnémonique : TER

TERREÏS est une société foncière dont le patrimoine est constitué de bureaux et de murs de commerces situés pour l'essentiel à Paris QCA. TERREÏS est cotée sur le marché réglementé NYSE Euronext à Paris depuis décembre 2006 et a intégré le compartiment B en janvier 2012. Elle a opté pour le régime des sociétés d'investissement immobilier cotées (régime « SIIC ») à compter du 1er janvier 2007. Le titre a été admis au SRD « classique » à compter du 27 décembre 2017.

