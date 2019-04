Mise à disposition du rapport de l'expert indépendant sur la cession d'un portefeuille de 28 actifs immobiliers à Swiss Life AG

Autorisation de la transaction par l'Autorité de la concurrence

TERREÏS annonce la mise à disposition des actionnaires du rapport établi par le cabinet Ledouble SAS (« Ledouble ») suite à l'annonce le 12 février 2019 de la signature d'un protocole d'accord avec Swiss Life AG portant sur la cession d'un portefeuille de 28 actifs immobiliers pour un prix d'environ 1,7 milliard d'euros (hors droit) (la « Transaction »).

Ce rapport est tenu gratuitement à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté/téléchargé sur le site internet www.terreis.fr.

Le cabinet Ledouble a été désigné le 12 février 2019 par le conseil d'administration de TERREÏS en qualité d'expert indépendant afin d'apprécier le caractère équitable de la Transaction, conformément à la position-recommandation n°2015-05 de l'AMF sur les « cessions et les acquisitions d'actifs significatifs ».

Le rapport de l'expert indépendant comportant en conclusion l'attestation d'équité, en application de l'article 261-1 I (alinéas 1°, 3°, 4° et 5°) et II du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, sera mis à disposition des actionnaires dans le cadre de la documentation relative à l'offre publique de rachat d'actions (l' « OPRA »), au plus tard le 11 juin 2019 selon le calendrier indicatif. Il sera inséré dans la note d'information qui sera soumise à l'AMF en vue de la déclaration de conformité de l'OPRA.

Pour les besoins du rapport de l'expert indépendant, TERREÏS a rendu public dans son document de référence 2018 publié le 10 avril 2019 l'actif net réévalué triple net EPRA au 31 décembre 2018, qui s'élève à 55,14 € euros par action.

Par ailleurs, TERREÏS annonce l'obtention ce jour de l'autorisation de la Transaction par l'Autorité de la concurrence (décision n°19-DCC-59).

Contact : Fabrice PAGET-DOMET, Directeur Général - Tél : 01 82 00 95 23

A propos de TERREÏS (www.terreis.fr) ISIN : FR0010407049 - Code Mnémonique : TER

TERREÏS est une société foncière dont le patrimoine est constitué de bureaux et de murs de commerces situés pour l'essentiel à Paris QCA. TERREÏS est cotée sur le marché réglementé NYSE Euronext à Paris depuis décembre 2006 et a intégré le compartiment B en janvier 2012. Elle a opté pour le régime des sociétés d'investissement immobilier cotées (régime « SIIC ») à compter du 1er janvier 2007.

