Terreïs : Ovalto Investissement à plus de 95%

02/08/2019 | 11:37

Un avis publié ce matin par l'Autorité des marchés financiers relaie la déclaration selon laquelle le 31 juillet, la holding Ovalto Investissement de l'homme d'affaires Jacky Lorenzetti a franchi en hausse les seuils de deux tiers, 90% et 95% du capital et des droits de vote de Terreïs, pour détenir à cette date 96,36% des parts et 96,11% des voix.



Ce franchissement découle de l'annulation de 11,3 millions d'actions acquise dans le cadre de l'OPA, ainsi que 18.428 titres en autocontrôle.





