Terreïs annonce avoir déposé ce jour le projet d'offre publique de rachat d'actions (l'OPRA) à la suite de la réalisation de la cession d'un portefeuille de 28 actifs immobiliers à des entités contrôlées ou gérées par Swiss Life Asset Managers.

Le prix offert aux détenteurs d'actions dans le cadre de l'OPRA sera de 34,62 euros par action ordinaire et de 38,34 euros par action de préférence, après prise en compte des Distributions (tel que ce terme est défini ci-dessous), coupon détaché.

La réalisation effective de la Cession annoncée le 28 mai 2019 s'accompagne du versement de dividendes d'un montant total de 25,38 euros par action ordinaire et 25,56 euros par action de préférence (les Distributions)

En tenant compte des Distributions et du prix proposé dans le cadre de l'Offre, les actionnaires minoritaires de Terreïs percevront 60,00 euros par action ordinaire et 63,90 euros par action de préférence.

Préalablement à l'ouverture de l'Offre, l'AMF publiera un avis d'ouverture et de calendrier, et Euronext Paris publiera un avis annonçant les modalités et le calendrier de l'Offre.

Le détachement des Distributions interviendra le 27 juin 2019 en vue d'un paiement effectif le 3 juillet 2019 tandis que le règlement-livraison des actions apportées à l'OPRA devrait intervenir le 25 juillet 2019 selon le calendrier indicatif de l'OPRA.

L'ensemble des informations relatives à l'OPRA est décrit dans le projet de note d'information disponible sur les sites internet de l'AMF (www.amf-france.org) et de Terreïs (www.terreis.fr).

Contact : Fabrice PAGET-DOMET, Directeur Général - Tél : 01 82 00 95 23

A propos de TERREÏS (www.terreis.fr) ISIN : FR0010407049 – Code Mnémonique : TER

TERREÏS est une société foncière dont le patrimoine est constitué de bureaux et de murs de commerces situés pour l'essentiel à Paris QCA. TERREÏS est cotée sur le marché réglementé NYSE Euronext à Paris depuis décembre 2006 et a intégré le compartiment B en janvier 2012. Elle a opté pour le régime des sociétés d'investissement immobilier cotées (régime « SIIC ») à compter du 1er janvier 2007.

Information réglementée

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-58767-terreis-cp-2019-06-07-french.pdf Informations privilégiées :- Autres communiquésCommuniqué intégral et original au format PDF :

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2019 ActusNews