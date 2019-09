Terreïs annonce aujourd'hui le dépôt du projet d'offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire initiée par Ovalto (l' « OPR-RO »). L'OPR-RO fait suite à l'offre publique de rachat d'actions de Terreïs (l' « OPRA »), ouverte du 3 juillet 2019 au 23 juillet 2019. A la suite de l'OPRA et de l'annulation des titres auto-détenus, Ovalto détient 96,36% du capital de Terreïs.

L'OPR-RO se fera selon les mêmes termes que l'OPRA : le prix offert aux détenteurs d'actions ordinaires sera de 34,62 euros par action ordinaire et de 38,34 euros par action de préférence Terreïs. L'OPR-RO vise la totalité des actions Terreïs non détenues directement ou indirectement par Ovalto, soit 504 114 actions ordinaires et 17 052 actions de préférence.

Préalablement à l'ouverture de l'OPR-RO, l'AMF publiera un avis d'ouverture et de calendrier, et Euronext Paris publiera un avis annonçant les modalités et le calendrier de l'OPR-RO.

L'ensemble des informations relatives à l'OPR-RO, dont le calendrier prévisionnel, est décrit dans le projet de note d'information. Le projet de note d'information est disponible sur les sites internet de l'AMF (www.amf-france.org) et de Terreïs (www.terreis.fr) et peut être obtenu sans frais auprès de Terreïs ou d'Ovalto (11, avenue Paul Langevin, 92350 Le Plessis Robinson).

Contact : Fabrice PAGET-DOMET, Directeur Général - Tél : 01 82 00 95 23

A propos de TERREÏS (www.terreis.fr) ISIN : FR0010407049 - Code Mnémonique : TER

TERREÏS est une société foncière dont le patrimoine est constitué de bureaux et de murs de commerces situés pour l'essentiel à Paris QCA. TERREÏS est cotée sur le marché réglementé NYSE Euronext à Paris depuis décembre 2006 et a intégré le compartiment B en janvier 2012.

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-59893-terreis-cp-simplifie-depot-opr-ro-french.pdf Informations privilégiées :- Autres communiqués

