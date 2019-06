Terreïs : a déposé son projet d'OPRA après la cession d'actifs

10/06/2019 | 10:00

Terreïs annonce avoir déposé le projet d'offre publique de rachat d'actions (OPRA) à la suite de la réalisation de la cession d'un portefeuille de 28 actifs immobiliers à des entités contrôlées ou gérées par Swiss Life Asset Managers.



Le prix offert aux détenteurs d'actions dans le cadre de l'OPRA sera de 34,62 euros par action ordinaire et de 38,34 euros par action de préférence, après prise en compte des distributions du coupon détaché.



En tenant compte des Distributions et du prix proposé dans le cadre de l'Offre, les actionnaires minoritaires de Terreïs percevront 60,00 euros par action ordinaire et 63,90 euros par action de préférence.



Le règlement-livraison des actions apportées à l'OPRA devrait intervenir le 25 juillet 2019 selon le calendrier indicatif de l'OPRA.



