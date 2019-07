Terreïs : démarrage de l'offre publique de rachat

03/07/2019 | 09:39

L'AMF annonce que l'offre publique de rachat initiée par Terreïs visant ses propres actions en vue d'une réduction de capital, au prix de 34,62 euros par action ordinaire et 38,34 euros par action de préférence, sera ouverte du 3 au 23 juillet 2019 inclus.



Le 25 juin, l'autorité a fait connaître qu'elle a déclaré conforme l'offre publique de rachat initiée par la société foncière. Euronext Paris fera connaître par un avis les conditions de réalisation de l'offre et son calendrier détaillé.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.