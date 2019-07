22/07/2019 | 13:57

Credit Industriel et Commercial (CIC) a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 19 juillet, les seuils de 10% et 5% du capital et des droits de vote de la Terreïs et ne plus détenir aucune action de cette foncière.



Ce franchissement de seuils résulte de l'apport de la totalité des actions Terreïs détenues par le déclarant à l'offre publique de rachat initiée par la société et ouverte du 3 au 23 juillet.



