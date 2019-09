Terreïs : projet d'OPR-RO déposé auprès de l'AMF

03/09/2019 | 09:01

Natixis et Goldman Sachs Paris Inc et Cie, agissant pour le compte de la SAS Ovalto, ont déposé auprès de l'AMF un projet d'offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire (OPR-RO) visant les titres de la foncière Terreïs.



L'initiateur s'engage irrévocablement à les acquérir aux prix unitaires de 34,62 euros par action ordinaire et 38,34 euros par action de préférence. Il a demandé à l'AMF de procéder au retrait obligatoire dès la clôture de l'OPR quel qu'en soit le résultat.



L'offre vise la totalité des actions existantes non encore détenues par l'initiateur soit, à ce jour, 521.166 actions, en ce compris les 17.052 actions de préférence, représentant 3,64% du capital et des droits de vote de Terreïs.



