Terreïs : retrait obligatoire le 14 octobre

10/10/2019 | 15:34

Natixis a fait connaître à l'AMF qu'à l'issue de l'offre publique de retrait visant les actions Terreïs, qui s'est déroulée du 26 septembre au 9 octobre inclus, Ovalto détient 14.023.117 actions, soit 97,83% du capital et des droits de vote de cette foncière.



Par conséquent, le retrait obligatoire interviendra le 14 octobre, aux prix nets de tout frais de 34,62 euros par action ordinaire et de 38,34 euros par action de préférence et portera sur 311.549 actions, représentant 2,17% du capital et des droits de vote.



Euronext Paris a publié le 25 septembre le calendrier détaillé de la mise en oeuvre du retrait obligatoire et la date de radiation des actions d'Euronext Paris. La suspension de la cotation est maintenue jusqu'à la mise en oeuvre du retrait obligatoire.



