Les ventes de Tesco ont progressé de 1,5% à Noël à périmètre comparable

Londres (awp/afp) - Le numéro un britannique des supermarchés Tesco a fait état jeudi d'une progression de 1,5% sur un an de ses ventes lors de la période cruciale des fêtes de fin d'année, grâce à une bonne tenue au Royaume-Uni.

Au Royaume-Uni uniquement, les ventes du groupe dans ses hypermarchés, supermarchés et supérettes ont progressé de 2,2% lors de la période de six semaines qui s'est achevée le 5 janvier. L'activité du géant a été soutenue aussi par celle de sa nouvelle filiale grossiste Booker.

En incluant la période de 13 semaines précédentes - achevée le 24 novembre soit au lendemain du Black Friday - les ventes de Tesco lors de la période de 19 semaines terminée le 5 janvier ont progressé de 0,8% à périmètre comparable, dont 1,2% au Royaume-Uni.

"Au Royaume-Uni nous avons augmenté nettement nos offres promotionnelles et cela se reflète dans une très bonne performance pour Noël, meilleure que celle du marché en général", a souligné le directeur général de Tesco, Dave Lewis, dans un communiqué.

Les résultats des grandes enseignes britanniques de la distribution ont été dans l'ensemble mitigées à Noël en effet, d'après les annonces publiées ces derniers jours.

Une véritable guerre des prix fait rage entre les grands distributeurs ces dernières années, les vénérables enseignes comme Tesco, Sainsbury's et Asda étant concurrencées d'un côté par l'émergence de maxidiscompteurs comme Aldi et Lidl et de l'autre par l'essor des commerçants en ligne.

La confiance des consommateurs a en outre été ébranlée dernièrement par les incertitudes persistantes autour du processus de Brexit, prévu le 29 mars. La Première ministre britannique Theresa May a certes conclu un accord de sortie de l'UE avec les dirigeants des 27 autres pays de l'union, mais les députés à Westminster ne l'ont, jusqu'à présent, pas approuvé.

Pour se distinguer de ses concurrents, Tesco a notamment relancé sa gamme de produits vendus sous sa propre marque à bas prix. Lors de la dernière ligne droite avant Noël, le groupe a offert des promotions ciblées qui ont rencontré un grand succès, par exemple en vendant à moitié prix des pièces d'agneau et de boeuf ou en réduisant d'un quart le prix de caisses de six bouteilles de vin.

Le groupe s'est dit "confiant" pour l'ensemble de son exercice comptable annuel de mars 2018 à février 2018, dont les résultats seront publiés le 10 avril.

afp/buc