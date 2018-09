Tesco : La Valeur du jour en Europe - TESCO mise sur le discount local

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le discount. C’est le nouveau pari du géant britannique de la distribution Tesco (+0,55 à 237,10 pence). La nouvelle chaîne de magasins du groupe, baptisée « Jack ‘s», d’après le nom du fondateur du groupe, Jack Cohen, ouvre deux magasins dans le centre et le nord de l’Angleterre. L’objectif de Tesco est d'ouvrir ans les prochains mois de 10 à 15 discounts au Royaume-Uni.Tesco souhaite se positionner face aux concurrents maxi-discount Aldi et Lidl, qui profitent d'une hausse de leurs ventes liée à la baisse du pouvoir d'achat des ménages en raison du Brexit. L'enseigne britannique souhaite tirer son épingle du jeu en proposant avec Jack's une alimentation de qualité, à un prix très attractif.Pour Bernstein, le modèle développé par Tesco est beaucoup plus proche d'un discounter que celui prévu par le bureau d'analyses : un modèle entre le Cash & Carry et le discount.Les magasins Jack's sont de taille similaire aux autres discounts, et affichent une gamme de produits plus grande.Le broker estime que les magasins Jack's se différencient en deux points : leurs caractères britanniques car 80% des aliments sont cultivés, élevés ou produits au Royaume-Uni, et leurs prix. Ils seront identiques ou moins chers que ceux des discounters.Cette évolution n'aura pas d'impact sur la marge de Tesco, qui prudent, a prévu un plan initial limité de magasins et un faible investissement (entre 20 et 25 millions de livres sterlings).Bernstein a maintenu son opinion Surperformance avec un objectif de cours de 290 pence.Les numéros deux et trois, Sainsbury's et Asda se sont déjà manifestés face à cette concurrence en lançant un projet de fusion qui doit aboutir l'année prochaine.De son côté Tesco avait auparavant appuyé sa force de frappe avec l'acquisition de Booker, le principal grossiste du pays.