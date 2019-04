Tesco : La valeur du jour en Europe - TESCO poursuit son redressement

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Tesco gagne 1,03% à 236,3 pence après avoir dévoilé ses résultats annuels 2018. Le distributeur britannique a affiché un résultat d’exploitation en hausse de 34% à 2,206 milliards de livres sterling. Sa marge ressort à 3,45%. Quant aux ventes, elles progressent de 11,5% à 56,9 milliards. Des résultats en hausse, bien accueillis, d’autant plus qu’ils confirment le rebond des activités du distributeur après plusieurs années dans la tourmente suite à d'un scandale comptable en 2014. Dans la foulée, Tesco a accumulé les profits warning et annoncé une série de mesures pour redresser la barre."Après quatre ans, nous avons atteint ou sommes sur le point d'atteindre la grande majorité de nos objectifs de redressement. Je suis très confiant dans le fait que nous terminerons le voyage en 2019/2020 ", a commenté Dave Lewis, directeur général de Tesco." Nous avons restauré notre compétitivité pour nos clients - notamment grâce à l'introduction de " Exclusively at Tesco " - et reconstruit une base de rentabilité durable", a-t-il ajouté.Tesco a ainsi affirmé, se trouver "confortablement" dans la fourchette ambitieuse fixée il y a quatre ans.