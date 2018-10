Tesco : accord avec le FCA après la cyberattaque de 2016

01/10/2018 | 12:01

Le géant britannique de la distribution va verser 16,4 millions de livres sterling (environ 18,5 millions d'euros) pour régler à l'amiable avec l'autorité de conduite financière britannique, la FCA, une affaire de cyberattaque dont avaient été victimes les clients de sa division bancaire il y a deux ans.



En novembre 2016, Tesco Bank avait fait l'objet d'une cyberattaque sans vol ou perte des données clients, mais qui s'était traduit par 34 prélèvements frauduleux sur des comptes clients.



La FCA considère que Tesco n'a pas apporté toute la compétence, tout le soin et toute la diligence qui étaient requis pour protéger de manière adéquate les comptes de ses clients, et pointé du doigt les défaillances des cartes de débit émises par Tesco.



Gerry Mallon, directeur général de Tesco Bank, a réagi en affirmant que le distributeur avait, depuis, renforcé les mesures de sécurité afin de garantir une protection optimale aux clients.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.