Tesco : bénéfice par action en-dessous des attentes au S1

03/10/2018 | 13:13

Le groupe britannique de distribution Tesco annonce ce mercredi, au titre de son premier semestre, un résultat opérationnel courant porté à 933 millions de livres, en hausse de 23,9% (750 millions de livres un an plus tôt).



Les revenus, eux, augmentent de 11,8% sur la période. Ils sont ainsi portés à 31,7 milliards de livres, contre 28,3 milliards précédemment. Le bénéfice opérationnel recule en revanche, passant de 876 millions de livres à 819 millions. Le bénéfice par action dilué hors éléments exceptionnels s'établit à 6,36 pence (contre 5,37 pence). C'est moins que ce qu'anticipaient les économistes (6,7 pence).



Conséquence, le titre recule ce matin à Londres : -8,4%.





