Tesco : dans le rouge après son point d'activité

13/06/2019 | 10:00

Tesco recule de 1,9% à Londres, après le point d'activité du distributeur alimentaire, marqué par un chiffre d'affaires trimestriel de près de 14 milliards de livres, en croissance de 0,4% à taux de changes constants et de 0,2% en données comparables.



'Au Royaume Uni, alors que la croissance de l'ensemble du marché de l'épicerie a été terne, nous avons surperformé à la fois en ventes et en volume (de 0,2% et 1,3% respectivement) tout en réalisant de nouveaux investissements en gamme, prix et fidélité', souligne-t-il.



Les ventes d'épicerie en ligne au Royaume Uni ont progressé de 7% en comparaison annuelle sur le premier trimestre comptable, avec une part de clients choisissant de passer leurs commandes par Click & Collect augmentant à plus de 10%.



