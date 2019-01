Tesco : dans le vert après le point sur les ventes de Noël

10/01/2019 | 12:00

Tesco s'adjuge 1,3% à Londres, après l'annonce par la chaine de supermarchés d'une croissance de 2,6% de ses ventes à surface comparable sur la période de Noël, c'est à dire les six semaines jusqu'au 5 janvier.



'Nous avons amélioré significativement de son offre concurrentielle et ceci se traduit par une performance de Noël très vigoureuse, supérieure au marché', explique le directeur général du groupe britannique, Dave Lewis.



Affichant une bonne réponse de la clientèle aux offres saisonnières, Tesco se dit confiant dans ses objectifs pour l'exercice et 'fermement sur la voie' d'atteindre ses objectifs stratégiques fixés en fin d'année 2016.



