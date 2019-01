Tesco : pourrait supprimer des milliers d'emplois, rapporte le Mail on Sunday

Jusqu'à 15.000 emplois pourraient être menacés par ces changements, qui devraient concerner la majorité des 732 plus grands magasins de Tesco, ajoute le Mail on Sunday, selon lequel les détails de ce plan devraient être dévoilés cette semaine.

Un porte-parole de Tesco a refusé de s'exprimer sur les éléments rapportés par le journal britannique. "Nous réfléchissons en permanence aux moyens d'exercer notre activité de manière plus simple et plus efficace", a-t-il dit. "Dès lors que nous apportons des changements à notre fonctionnement, nos collègues sont toujours les premiers informés."

Tesco va fermer certains rayons d'aliments frais et réduire les horaires d'ouverture pour d'autres, précise le Mail on Sunday.

Ces deux dernières années, le distributeur a déjà supprimé 1.200 emplois à son siège et 1.100 autres en fermant son centre de services après-vente à Cardiff.

Il doit réaliser des économies pour atteindre son objectif de marge sur l'exercice fiscal 2019-2020.

(Paul Sandle; Bertrand Boucey pour le service français)