Tesco : va lancer une enseigne à bas coûts

19/09/2018 | 15:17

A l'occasion du centenaire de sa naissance, Tesco annonce qu'il va lancer une nouvelle enseigne baptisée Jack's - en référence au fondateur du groupe Jack Cohen - qui opérera sur un modèle d'activité à bas coûts.



'Jack's offrira à ses clients de l'alimentation savoureuse au prix le plus bas possible - huit produits sur dix ayant poussé, été élevés ou fabriqués en Grande-Bretagne', explique le géant britannique de la distribution.



Au cours des six prochains mois, Tesco ouvrira ainsi 10 à 15 magasins Jack's au Royaume Uni, les deux premiers devant ouvrir leurs portes ce 20 septembre à Chatteris (Cambridgeshire) et à Immingham (Lincolnshire).



