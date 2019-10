Tesco : Barclays reste à 'surpondérer' après les résultats

03/10/2019 | 11:45

Barclays réaffirme son conseil 'surpondérer' et son objectif de cours de 280 pence sur Tesco, au lendemain de la publication par le géant de la distribution d'un profit opérationnel supérieur d'environ 5,5% au consensus au titre de son premier semestre comptable.



Le broker souligne que si cette performance ne faisait guère de doutes, elle signifie aussi que le Britannique a atteint son objectif de marge groupe (avant IFRS 16 hors Booker) de 3,5-4,0% avec six mois d'avance.



'Dans l'ensemble, nous voyons bien plus d'éléments positifs que négatifs dans ces chiffres, mais ce rayon de soleil peut être éclipsé par le départ annoncé de Dave Lewis à l'été 2020', tempère l'intermédiaire financier.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.