Tesco : Berenberg reste à 'achat'

29/06/2020 | 10:47

Berenberg réaffirme son opinion 'achat' et son objectif de cours de 275 pence sur Tesco, estimant que son investissement continu dans sa proposition d'épicerie soutiendra des gains de part de marché et que les gains de part de marché de gros de Booker continueront.



'Tesco a enregistré une solide croissance des ventes sur le premier trimestre de son exercice 2021, bénéficiant du bond de la consommation domestique, réalisant des chiffres en données comparables supérieurs aux attentes', explique le broker.



'Alors que les vents contraires de coûts liés au Covid-19 sont attendus à la borne haute de la fourchette cible, nous continuons de penser que ceci sera compensé par les vents favorables de profits dans l'alimentaire', poursuit-il.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.