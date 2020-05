Tesco : Invest Securities reste à 'vente', réduit sa cible

19/05/2020 | 09:18

Invest Securities maintient son opinion 'vente' sur Tesco avec un objectif de cours abaissé de 228 à 215 pence, mettant en avant, concernant le groupe britannique, un 'risque macro très élevé parmi les majors du retail'.



'Le bilan de la pandémie qui affecte particulièrement la Grande-Bretagne, est considéré avec un biais au minimum neutre dans sa communication', note l'analyste qui voit pourtant une fragilité spéciale en termes de sensibilité au chômage et à la de consommation.



'Tesco présente en outre deux maillons faibles qui vont peser significativement sur la formation du résultat, avec Booker et Tesco Bank. La capitalisation des résultats perdus en multiple d'EBIT risque d'absorber à 90% le flux entrant d'Asie', poursuit-il.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.