Grande-Bretagne: Le distributeur Tesco supprime 4.500 emplois

Premier employeur privé de Grande-Bretagne, Tesco a précisé que cette nouvelle vague de départs concernerait son enseigne Metro, des magasins de taille moyenne généralement situés en centre-ville et près des gares.

Ces magasins visaient à l'origine des clients effectuant des courses une fois par semaine mais, face aux changements d'habitudes des consommateurs, ils servent aussi désormais des citadins achetant de la nourriture au jour le jour, ce qui modifie sa logistique, a souligné Tesco.

L'objectif de la restructuration est de réduire le temps de stockage des produits et de les mettre plus rapidement dans les rayons.

Même s'il a affiché l'an dernier des résultats nettement supérieurs à ceux de ses trois grands rivaux que sont Sainsbury's, Asda et Morrisons, Tesco reste comme tous les acteurs de la distribution en Grande-Bretagne sous la pression des enseignes allemandes à bas coûts Aldi et Lidl, qui continuent de prendre des parts de marché.

Le groupe, qui emploie environ 340.000 personnes en Grande-Bretagne et en Irlande, a déjà annoncé en janvier la suppression de milliers d'emplois, jusqu'à 9.000, avec la fermeture de ses rayons de boucherie à la découpe, de poissonnerie et de pâtisserie dans ses plus grands magasins.

(Kate Holton; Bertrand Boucey pour le service français)