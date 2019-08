TESCO : 4 500 emplois sur la sellette

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Tesco va simplifier et réduire les processus et tâches administratives dans ses 153 magasins Metro. Une transformation, dont le but est de réduire ses coûts et faire face à une concurrence accrue. 4 500 postes devraient être touchés." Ces changements nous permettront de mieux servir les consommateurs et de gérer notre entreprise de façon plus durable, dans un environnement de plus en plus concurrentiel et exigeant ", a commenté Tesco, dans un communiqué.Tesco précise que le format Metro a été conçu à l'origine pour des grands magasins hebdomadaires, mais aujourd'hui, près de 70% des clients s'en servent comme dépanneurs et achètent de la nourriture pour seulement une journée.Ainsi, pour mieux s'adapter à l'évolution de ces magasins et pour une meilleure gestion, le groupe a décidé d'y apporter quelques changements.Parmi ces changements, le groupe met en avant "des moyens plus rapides et plus simples de remplir les étagères, avec moins de produits stockés dans les arrière-salles".Le groupe indique également que les salariés travailleront "avec plus de souplesse dans l'ensemble du magasin pour améliorer le service à la clientèle aux heures les plus occupées de la journée".