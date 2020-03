TESCO : compte distribuer un dividende exceptionnel de 5 milliards de livres sterling

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Tesco a annoncé qu'il comptait verser un dividende exceptionnel de 5 milliards de livres sterling à ses actionnaires suite à la vente de ses activités en Thaïlande et en Malaisie. Cette opération, d'un montant de 8 milliards de livres sterling, devrait être bouclée au second semestre 2020 auprès du conglomérat thaïlandais CP, une fois que l'accord des actionnaires et des régulateurs seront obtenus. L'enseigne compte 1.967 magasins en Thaïlande et 74 en Malaisie. Elle emploie plus de 60.000 personnes dans les deux pays.