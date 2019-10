TESCO : départ du directeur général Dave Lewis

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Tesco a annoncé le départ de son directeur général, Dave Lewis. Il quittera l'entreprise l'an prochain et sera remplacé par Ken Murphy. "Ma décision de démissionner de mon poste de directeur général du groupe est une décision personnelle. Je crois que la durée du mandat du PDG devrait être limitée et que le moment est venu de passer le relais", a notamment commenté Dave Lewis. "L'équipe de direction est très solide, notre stratégie est claire et elle donne des résultats", a-t-il ajouté.