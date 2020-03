Tesco cède ses activités en Asie pour une valeur d'entreprise de 10,58 mds de dollars

(Actualisation: précisions sur l'opération, contexte, réaction en Bourse)

SINGAPOUR (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de distribution britannique Tesco a annoncé lundi avoir conclu un accord en vue de céder ses activités en Asie à l'un des plus importants conglomérats de Thaïlande pour une valeur d'entreprise de 10,58 milliards de dollars.

Tesco va céder ses activités en Thaïlande et en Malaisie à plusieurs entités de CP Group, dont C.P. Retail Development Co., Charoen Pokphand Holding Co. et CP All Public Ltd. Cette cession permettra au groupe britannique de se concentrer sur la trésorerie et le rendement pour les actionnaires générés par ses activités au Royaume-Uni, en Irlande et en Europe centrale, a-t-il indiqué.

Comme d'autres entreprises du secteur, Tesco réduit sa présence à l'étranger pour se recentrer sur son marché intérieur, où il est engagé dans une guerre des prix avec les enseignes discount et les distributeurs en ligne tels qu'Amazon.com et Ocado. Depuis 2011, le groupe s'est retiré du Japon, des Etats-Unis et de Corée du Sud. Il a également cédé en partie le contrôle de ses activités en Chine.

En décembre, Tesco avait annoncé qu'il avait commencé à étudier ses options, y compris une cession, pour ses activités en Thaïlande et en Malaisie. Tesco Lotus exploite environ 2.000 magasins en Thaïlande et 74 en Malaisie.

Tesco a déclaré lundi que cette cession, qui est soumise à l'aval des régulateurs en Thaïlande et en Malaisie, lui rapporterait un produit net de 10,3 milliards de dollars avant impôts et autres coûts de transaction. Tesco a l'intention de distribuer 5 milliards de livres sterling (6,52 milliards de dollars) aux actionnaires par le biais d'un dividende exceptionnel.

Cette opération constitue l'une des plus importantes acquisitions réalisées par CP Group, qui a vendu les actifs thaïlandais à Tesco pendant la crise financière asiatique de 1998 pour 365 millions de dollars.

Propriété de la famille thaïlandaise Chearavanont, CP Group est présent dans des secteurs d'activités tels que le developpement immobilier, les télécommunications, les biens de consommation et les produits pharmaceutiques.

Tesco a déclaré s'attendre à recevoir les autorisations réglementaires pour cette cession au troisième trimestre. Si elle aboutit, il s'agira de la plus importante opération de fusion-acquisition réalisée en Thaïlande depuis 1995, selon les données de Dealogic.

Le titre Tesco perd 0,9% à 238 pence lundi, dans un marché londonien en baisse de 6,3%.

