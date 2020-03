Tesco : cède ses activités en Thaïlande et en Malaisie

09/03/2020 | 11:08

Tesco annonce la vente de ses activités en Thaïlande et en Malaisie. L'acccord a été signé avec le Groupe CP, à savoir CP Retail Development Company Limited, Charoen Pokphand Holding, CP All Public Limited Company et CP Merchandising.



La cession représente un montant de 10,6 milliards de dollars (équivalant à 8,2 milliards de livres sterling). Le produit net en espèces correspond à 10,3 milliards de dollars (équivalent à 8,0 milliards de livres sterling) avant impôts et autres coûts de transaction.



Après la finalisation de la cession, le conseil d'administration a l'intention de reverser environ 5,0 milliards de livres sterling aux actionnaires via un dividende spécial.



La finalisation de la cession, conditionnelle à l'approbation des actionnaires de Tesco et aux approbations réglementaires habituelles en Thaïlande et en Malaisie, est attendue au cours du second semestre 2020.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.