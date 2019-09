Tesco : cession de l'unité prêts hypothécaires

03/09/2019 | 10:49

Tesco confirme un accord pour la cession de son unité de portefeuille de prêts hypothécaires à Lloyds Banking Group moyennant 3,8 milliards de livres, en ligne avec sa stratégie de recentrage et de réduction de coûts.



Le géant britannique de la distribution alimentaire précise que les recettes de cette transaction serviront au réinvestissement et à la transformation des activités. Tesco Bank compte plus de 23.000 clients hypothécaires.



Le portefeuille hypothécaire de Tesco a un solde de prêts de l'ordre de 3,7 milliards de livres et a généré un profit avant impôt de 9,1 millions de livres sur l'exercice précédent. Le groupe avait fait part de sa décision d'arrêter l'activité en mai dernier.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.