Tesco : cession de la participation dans Gain Land

25/02/2020 | 10:48

Tesco annonce la cession de sa participation de 20% dans Gain Land à une filiale de China Resources Holdings, son partenaire dans cette coentreprise chinoise créée en 2014, transaction générant des recettes nettes de l'ordre de 275 millions de livres sterling.



Cette vente permet au groupe de distribution britannique de poursuivre sa simplification et de recentrer ses activités sur son coeur de métier. Non soumise à des conditions ou approbations réglementaires, elle sera finalisée le 28 février.



