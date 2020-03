Le patron de Tesco, John Allan, a déclaré sur les ondes de la BBC qu'il y avait beaucoup de produits dans la chaîne d'approvisionnement et que les acheteurs n'avaient pas besoin de paniquer pour acheter. "Nous et nos concurrents remplissons nos chaînes d'approvisionnement aussi rapidement que possible, je pense que nous ne verrons probablement rien d'autre que des pénuries temporaires à très court terme de certains produits", a-t-il indiqué.