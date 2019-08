Tesco : restructuration d'enseignes de proximité

06/08/2019 | 10:25

Le distributeur britannique Tesco a annoncé hier un projet de restructuration de ses 134 magasins de proximité Metro ainsi que d'une partie des enseignes Express. Ce qui passera par des 'simplifications' de l'organisation et des changements d'horaires d'ouverture, mais aussi par la suppression d'environ 4.500 postes.



Le groupe indique qu'à l'origine, les Tesco Metro ont été conçus pour des clients réalisant leurs courses une fois la semaine, mais que ces derniers viennent de plus en plus souvent pour des achats quotidiens. Tesco évoque aussi 'un environnement de plus en plus concurrentiel et difficile pour le commerce de détail', ainsi que des 'pressions croissantes sur les prix'.



En conséquence, Tesco devrait réduire son effectif d'environ 4.500 salariés.





