Tesco : soutenu par un relèvement de broker

30/03/2020 | 13:23

Tesco reste stable et surperforme ainsi légèrement la tendance à Londres (-0,6% sur le FTSE), soutenu par un relèvement d'opinion chez Credit Suisse à 'neutre', dans une note sur le secteur britannique de la distribution alimentaire.



Evaluant les effets potentiels à court terme du Covid-19, le broker estime l'impact sur les revenus annuels du secteur à 3,3% et celui sur les BPA annuels moyens à environ 53%, sur ses prévisions 2020-21 dans son univers de couverture.



