Tesco : va éliminer le plastique de plusieurs produits

01/11/2019 | 16:05

Le groupe de supermarchés britannique Tesco s'est engagé à retirer le plastique d'emballage non recyclable et en excès de ses produits en vente dans ses magasins britanniques d'ici la fin de 2020.



Le groupe a annoncé vouloir retirer un milliard de pièces en plastique avant cette date.



Tesco envisage de retirer les petits sacs en plastique, généralement utilisés pour emballer les fruits, les légumes et les produits de boulangerie, et de les remplacer par des sacs en papier.



Le groupe interdira également les emballages en plastique des plats cuisinés, des casses croutes ainsi que les pailles des boissons.



Il va également retirer 200 millions de pièces de plastique utilisées pour emballer les vêtements et les cartes de voeux.



Tesco a déjà cessé d'utiliser des sacs en plastiques pour le transport des livraisons en ligne, une décision qui devrait empêcher la production de 250 millions de sacs chaque année.



