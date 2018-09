Nouveau départ d'un responsable de Tesla

San Francisco (awp/afp) - Le responsable finances internationales de Tesla, Justin McAnear, a annoncé mercredi son départ pour occuper un poste de directeur financier dans une autre entreprise, dernier en date d'une série de départs de dirigeants de l'emblématique constructeur de voitures électriques.

"Il y a plusieurs semaines, j'ai annoncé à mon équipe que j'allais quitter Tesla parce que j'avais la chance de pouvoir occuper le poste de directeur financier dans une autre entreprise", a indiqué M. McAnear dans un communiqué diffusé par Tesla.

M. McAnaer a affirmé qu'il s'agissait là "d'une occasion qu'il ne pouvait rater" et que toute autre explication de son départ serait inexacte.

Il quittera ses fonctions le 7 octobre.

Le titre Tesla avait été secoué en bourse vendredi, non seulement à cause des frasques de son PDG et fondateur Elon Musk mais surtout en raison des départs de deux dirigeants, au moment où le constructeur de véhicules électriques est sous pression pour honorer des objectifs de production importants.

Dave Morton, le chef comptable, avait alors remis sa démission un mois seulement après son embauche, expliquant ne pas supporter la forte médiatisation autour du groupe. Gabrielle Toledano, la directrice des ressources humaines, avait également quitté le groupe.

Mais M. Musk avait aussi annoncé le même jour la nomination de plusieurs personnes à des postes clés de l'entreprise, dont celle du Français Jerome Guillen à la tête des opérations automobiles.

Elon Musk avait aussi assuré aux salariés du groupe que Tesla allait "connaître le meilleur trimestre de son histoire" avec notamment un doublement du nombre de voitures produites par rapport au trimestre précédent.

