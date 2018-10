Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Selon le Financial Times, James Murdoch, le directeur général de Twenty-First Century Fox, serait bien placé pour remplacer Elon Musk comme président de Tesla. Le média britannique affirme que James Murdoch aurait manifesté son intérêt pour le poste. Toutefois, Elon Musk, le directeur général de Tesla, a démenti cette information sur Twitter. « C’est incorrect », a écrit le dirigeant.Il y a une semaine, certains administrateurs de Tesla auraient proposé que leur collègue James Murdoch succède à Elon Musk en tant que président du constructeur de véhicules électriques haut de gamme. Telles étaient les informations révélées par le New York Times.Toutefois, le directeur général de Twenty-First Century Fox ne s'est pas porté candidat pour le poste et n'a pas évoqué le sujet avec d'autres administrateurs, ajoutait le média américain.Pour mémoire, Elon Musk, le patron-fondateur de Tesla, est parvenu à un accord récemment avec le gendarme de la Bourse américaine (SEC), suite à son tweet " faux et trompeur " assurant que le retrait de la cote était assuré. De ce fait, Elon Musk devra renoncer à son poste de président du conseil d'administration, mais pourra rester aux manettes du groupe.