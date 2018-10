Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Certains administrateurs de Tesla auraient proposé que leur collègue James Murdoch succède à Elon Musk en tant que président du constructeur de véhicules électriques haut de gamme. Telles sont les informations révélées par le New York Times. Toutefois, le directeur général de Twenty-First Century Fox ne s'est pas porté candidat pour le poste et n’a pas évoqué le sujet avec d'autres administrateurs, ajoute le média américain.Pour mémoire, Elon Musk, le patron-fondateur de Tesla, est parvenu à un accord ce week-end avec le gendarme de la Bourse américaine (SEC), suite à son tweet " faux et trompeur " assurant que le retrait de la cote était assuré. De ce fait, Elon Musk devra renoncer à son poste de président du conseil d'administration, mais pourra rester aux manettes du groupe.