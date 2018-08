TESLA : SpaceX pourrait participer au projet de retrait de la cote

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

SpaceX, la société aérospatiale fondée par Elon Musk, pourrait participer au projet de retrait de la cote du constructeur de véhicules électriques Tesla. Telles sont les informations révélées par le New York Times sur la base de sources proches du dossier. La semaine dernière, Elon Musk avait indiqué sur son compte Twitter qu'il envisage de retirer Tesla de la cote, ce qui avait fait bondir le titre de 11%. Le dirigeant avait proposé un prix de 420 dollars par action, valorisant le groupe à plus de 70 milliards de dollars.Mardi, Tesla a annoncé la nomination d'un comité spécial ayant pour mission d'évaluer la proposition d'Elon Musk de retirer le constructeur de voitures électriques de la Bourse. Le comité spécial pourra prendre des mesures au nom du conseil d'administration, afin d'évaluer et négocier une éventuelle opération et proposer des alternatives à la proposition du PDG de Tesla.En outre, dans un entretien au New York Times, le PDG de Tesla s'est également confié sur un plan plus personnel."L'année écoulée a été l'année la plus difficile et la plus douloureuse de ma carrière (..) C'était atroce", a déclaré Elon Musk.