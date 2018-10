TESLA : attention la rentabilité arrive !

Elon MUSK a dégagé 312 millions de bénéfices sur son dernier trimestre.

Le constructeur a enfin gagné le pari de la rentabilité. Alors que la plupart des constructeurs ont eu des difficultés sur le 3ème trimestre 2018, TESLA a affiché durant cette période les meilleurs résultats de son histoire, à 6,1 milliards de dollars, en croissance de 160% par rapport à son T3 2017.

Pour la deuxième fois depuis sa création en 2003, TESLA gagne de l’argent de façon significative et a dégagé dans le même temps 881 millions de dollars de trésorerie. Au printemps dernier, le fondateur emblématique, disrupteur s’il en est, avait annoncé que la société gagnerait de l’argent avant la fin de l’année 2018 et le marché, du fait des mauvaises performances passées était plutôt sceptique. Son pari a donc été tenu et la preuve est ainsi faite que TESLA sait gagner de l’argent en fabriquant des voitures.

Ce succès est dû bien sûr aux ventes de la MODEL 3 meilleur marché que les MODEL S et X. la production, après beaucoup de difficultés est enfin en augmentation. 155 000 véhicules ont été livrés sur les 9 premiers mois de l’année contre 100 000 au cours de toute l’année 2017. Une autre bonne nouvelle a été publiée : seules 20% des 455 000 réservations ont été annulées suite aux gros retards de livraison.

Les investisseurs commencent à changer leur comportement et le très médiatique Andrew Left qui pariait sur la baisse du cours de Bourse TESLA vient de passer à un Conseil Achat. Au 3ème trimestre, TESLA a en effet représenté plus de 70% des ventes de véhicules électriques et hybrides rechargeables aux USA. Plus remarquable encore, TESLA a la 5ème voiture la plus livrée à des clients aux USA, tout type de motorisation confondues !

Quand le MODEL 3 arrivera en Europe, que l’usine sera construite prochainement à Shangai (pour les MODEL Y), les performances risquent d’exploser, d’autant plus que l’entreprise n’aura pas forcément besoin de lever à nouveau de l’argent pour se financer.