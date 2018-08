TESLA : nomme un comité spécial pour étudier le projet de retrait de la cote

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Tesla (-0,60% à 354,33 dollars) annonce aujourd’hui la nomination d’un comité spécial ayant pour mission d’évaluer la proposition d'Elon Musk de retirer le constructeur de voitures électriques de la Bourse. Aucune offre formelle d’Elon Musk n'a toutefois été reçue pour le moment, précise le communiqué. Le comité spécial pourra prendre des mesures au nom du conseil d'administration, afin d'évaluer et négocier une éventuelle opération et proposer des alternatives à la proposition du PDG de Tesla. La concrétisation de l’opération nécessitera l’approbation du comité spécial.Cette autorité est composée de trois administrateurs indépendants. Il s'agit de Brad Buss (ex-directeur financier de SolarCity), Robyn Denholm (directrice des opérations de Telstra) et Linda Johnson Rice (présidente de Johnson Publishing).Hier soir, Elon Musk a annoncé sur Twitter travailler avec Silver Lake et Goldman Sachs sur son projet de retirer Tesla de la cote. "Je suis ravi de travailler avec Silver Lake et Goldman Sachs comme conseillers financiers, avec en plus Wachtell, Lipton, Rosen & Katz et Munger, Tolles & Olson comme conseillers juridiques sur la proposition de retirer Tesla de la cote", a tweeté le PDG de Tesla.Une semaine auparavant, Elon Musk avait indiqué sur son compte Twitter qu'il envisageait de retirer Tesla de la cote, ce qui avait fait bondir le titre de 11%. Le dirigeant avait proposé un prix de 420 dollars par action, valorisant le groupe à plus de 70 milliards de dollars.Par ailleurs, Elon Musk a révélé hier dans un post de blog d'entreprise que le fonds souverain saoudien (Public Investment Fund), qui détient déjà 5% du capital du constructeur automobile, était partisan de ce retrait depuis presque deux ans.